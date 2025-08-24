Murió Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Riquelme

El 'Albo' no pudo con Madryn y se estanca en la tabla
La derrota impidió que Gimnasia y Tiro acorte distancias con la cima de la tabla. En la próxima fecha recibe de local a Alvarado y deberá ganar para escalar posiciones.
El abogado Daniel Bolotnicoff, histórico representante del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, murió este domingo a los 68 años.
El letrado se descompensó en la madrugada de este domingo y perdió la vida unas horas después. Padecía una complicada enfermedad.
Fue una de las personas de máxima confianza del presidente de Boca y también fue abogado de Diego Armando Maradona en la década del 90.
Quién fue Daniel Bolotnicoff
El histórico representante de Juan Román Riquelme, Daniel Bolotnicoff, fue señalado en varias ocasiones como el poder desde las sombras en Boca a partir de la llegada del exenganche a la política del club: su larga carrera en el mundo del fútbol lo vinculó con jugadores de elite, incluido Diego Armando Maradona.
Cuando Riquelme comenzó su ciclo como vicepresidente del Xeneize, fue el ex mandatario Daniel Angelici el primero en apuntar contra su agente por las críticas hacia su gestión.
El abogado fue uno de los fundadores de Back Sports S.A., junto a Juan Marcos Franchi, desde 1998, después de haber formado parte del día a día de Maradona como letrado y agente en momentos cruciales del "Diez", como durante el Mundial de 1994.
Tanto con su empresa como en soledad, representó a futbolistas como Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Pablo Ledesma, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur, Agustín Marchesín y Rodrigo Aliendro.
Con información de Noticias Argentinas
Con dos goles de penal, Sportivo Belgrano venció por 3-2 a Juventud Antoniana por la fecha 6 de la Fase Campeonato. Con esta derrota el Santo se ubica en la posición 7 con 4 puntos.
La Academia, que venía de meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Peñarol, fue superada contundentemente por el Bicho en la sexta jornada.
Tras el partido, Scott Robertson reconoció el mérito de los argentinos. “Duele”, dijo respecto de la derrota que sufrió Nueva Zelanda.
“El impacto fue tan fuerte que, pese a los intentos médicos, no se pudo hacer nada para salvarlo”, indicaron las fuentes.
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
