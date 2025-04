"Un lugar humilde junto a la Virgen": así será la tumba del Papa Francisco

El Vaticano reveló este jueves cómo será la tumba del papa Francisco, que será sepultado el próximo sábado en la basílica de Santa María la Mayor, de acuerdo al pedido de Jorge Bergoglio en su testamento. Las imágenes se dieron a conocer en las redes sociales, mientras miles de fieles de todo el mundo arriban a la Santa Sede para despedir al Pontífice muerto en la basílica de San Pedro.

De acuerdo a la imagen que se dio a conocer, se observa una losa de mármol ligur con la inscripción "FRANCISCUS" y una reproducción de su cruz pectoral.

La sepultura del papa Francisco se encuentra en un nicho de la nave lateral, entre la capilla Paulina y la capilla Sforza, en la basílica de Santa María la Mayor.

Las obras para recibir el féretro del Papa Francisco comenzaron hace unos días para cumplir el deseo del Pontífice de ser sepultado de forma sencilla en esta iglesia dedicada a la Virgen María.

En el libro Esperanza, su autobiografía publicada a mediados de enero, el Papa Francisco dejó claro que cuando falleciera el lugar de su sepultura debía ser la Basílica Santa María la Mayor.

“El Vaticano es la casa de mi último servicio, no la de la eternidad. Estaré en la habitación en la que ahora custodian los candelabros, cerca de esa Reina de la Paz a la que he pedido ayuda siempre y por la que me he hecho abrazar durante mi pontificado más de cien veces”, aseguró.

La tumba, que se va a instalar muy cerca de la capilla de la Salus Populi Romani, la devoción mariana a la que el Pontífice acudía regularmente a rezar.

De hecho, en el lateral izquierdo del templo ya se ven los tablones de madera donde se ubicará la tumba. “Pensaba que lo iban a enterrar dentro de la cripta de la basílica, pero es aquí”, dice Valentina, una de las fieles que ha visitado la iglesia.

Con información de Ámbito y ACI Prensa