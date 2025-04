De cara a la segunda vuelta electoral en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el candidato a rector por el frente Unidad y Autonomía Universitaria + Comunidad, Miguel Nina, destacó por Aries los resultados obtenidos en la primera ronda y señaló que se encuentran fortalecidos para la definición final.

“Salimos primeros en la primera vuelta con casi un 40%, y para nosotros eso significa que la comunidad universitaria dio su consentimiento al plan de acción que presentamos”, afirmó Nina, quien además remarcó que “el 67% de la población universitaria expresó su deseo de cambio”.

En estos días previos al balotaje, el frente redobló sus esfuerzos por acercarse a sectores a los que no lograron llegar en la primera instancia. “Recorrimos y explicamos nuestro proyecto para los próximos años, que será presentado ante el Consejo Superior, respetando siempre las competencias de cada facultad y del rectorado”, explicó.

El candidato subrayó que su fórmula ganó en todos los claustros, a excepción del personal no docente, y espera que esa tendencia se mantenga en la segunda vuelta. Además, anticipó el respaldo de la lista que lideró Julio Nasser, que quedó fuera del balotaje: “Compartimos seis años de trabajo y muchas ideas, vamos a contar con su apoyo”.

Nina también fue crítico con la actual gestión rectoral y señaló una serie de falencias administrativas. “Los estudiantes reclamaron constantemente por el boleto, las becas y los merenderos. Fueron al Consejo Superior porque no encontraron respuestas del rectorado”, dijo. Y agregó: “Hace dos años que no se aprueba un presupuesto. Cuesta hablar de transparencia cuando no hay una planificación consensuada”.