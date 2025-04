En la madrugada de este martes, más de 30 familias ocuparon terrenos en la zona del Autódromo, al este de la Capital. Sus voceros señalaron que es un espacio abandonado, al que están dispuestos convertir en un lugar habitable, si en tanto el gobierno no aporta una solución a su demanda de una casa.

La crisis habitacional es un signo de esta época y la denuncian desde distintos puntos del planeta, aunque las razones sean diferentes. En el caso de la Argentina, la situación fue revelada por el último censo poblacional y ratificada días pasados por la Cámara Argentina de la Construcción. El informe privado indica que esta crisis afecta a más de 4 millones de hogares, exponiendo un problema estructural que combina la falta de viviendas con la baja calidad de las ya existentes.

El déficit habitacional es un problema persistente en el país y lo demuestra el análisis de los resultados censales. Los del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 destacan la profundidad del problema que representa no tener casa propia, vivir en condiciones precarias, además de tener totalmente limitado el acceso a una vivienda digna. Aunque todavía no concluyó el análisis de los datos de ese relevamiento, las cifras globales muestran que el panorama es muy desigual e incierto a lo largo y a lo ancho del país. El 31% de la población todavía no logra acceder a una vivienda propia, mientras que el 17% -esto es, casi 10 millones de personas- habita un inmueble alquilado.

Los especialistas analizan el déficit desde dos aspectos: el cuantitativo, que se refiere a hogares sin acceso a una vivienda adecuada y el cualitativo, que comprende viviendas con infraestructura precaria o carencias en servicios básicos esenciales.

Es que el déficit habitacional no es la mera falta de vivienda; también incluye el hacinamiento y la presencia de materiales inadecuados, para permitir la habitabilidad cuando hay superpoblación en cada casa. Situaciones de ese tipo contribuyen al ciclo de pobreza y exclusión social.

Un informe de la Fundación COLSECOR, que sigue de cerca las problemáticas sociales, destaca que el estado habitacional en Argentina varía ampliamente según la provincia y el contexto socioeconómico. Se observa que un porcentaje significativo de viviendas carece de ciertos elementos básicos de infraestructura, como paredes sin revoques, pisos sin revestimiento o techos sin aislación. Esta falta de mantenimiento y adecuación de las viviendas puede tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar de los residentes, además de contribuir a la inseguridad habitacional. También pone el acento en algunos datos que, además, confirman el centralismo económico como es el hecho que sólo el 57% de la población en viviendas particulares cuenta con cloacas pero en el Chaco ese guarismo baja al 32% y sube al 98.5% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La toma de tierras suele ocurrir en tiempos de campaña electoral. Hay antecedentes que se confirmaron judicialmente que estas acciones a veces son promovidas por punteros políticos. Pero también debe reconocerse que el ánimo social roza límites de tolerancia y ante la incapacidad de resolver por sí el problema, las familias echan mano a estas medidas extremas como elemento de presión.

Pese a estas situaciones, no se plantea un debate público sobre soluciones de fondo ni se formulan políticas de Estado que ningún gobierno de turno pueda alterar sin consenso social. Los resultados están a la vista.

Salta, 15 de abril de 2025