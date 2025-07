Corte en Av. Ex Combatientes de Malvinas: “La ciudad está en marcha”

Este martes, la Municipalidad de Salta ejecuta un corte total en la avenida Ex Combatientes de Malvinas, como parte del avance del Plan de Obras Viales en zona sur. El secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, confirmó desde el lugar que la circulación estará restringida durante toda la jornada por tareas centrales en la rotonda de Limache. “Esto a las 16, 17 horas tiene que estar finalizado y ya habilitado”, indicó en diálogo con Aries.

Assennato explicó que se definió intervenir este martes y no el miércoles feriado por cuestiones operativas y climáticas. “Hoy tenemos un buen día. Mañana quizás el clima no era bueno y lo que queremos es poder terminar lo antes posible”, agregó.

La restricción afecta directamente el acceso al puente de la avenida Ex Combatientes. “Lo que se hace ahora es cortar el acceso al puente porque no pueden ingresar a la zona de Ex Combatientes. Es una cuestión de cortar previamente para poder realizar el retiro de New Jersey, que tiene fundamental importancia en la obra”, explicó.

El funcionario detalló que, durante el corte, se habilitó circulación en doble sentido por la rotonda de Limache para garantizar el acceso a zonas clave. La obra en marcha, aseguró, permitirá mejorar significativamente el tránsito y reducir los siniestros viales. “Esta obra va a permitir no solo la circulación dentro de la rotonda, sino isletas distribuidoras que van a evitar el ingreso a la rotonda para ir hacia San Luis o venir desde zona sur a zona norte”.

El operativo cuenta con la presencia de agentes de Tránsito y señalización en los accesos. Assennato recomendó a los conductores utilizar vías alternativas: “Recomendamos circular por Yrigoyen, Discépolo, Ennio Pontussi, Circunvalación, Tavella, ruta 26”.

Finalmente, destacó el ritmo de las obras públicas en la ciudad: “La ciudad está en marcha, la ciudad está con obra, la ciudad está llevando adelante un mega plan de obras públicas. Siempre tratamos de tener la presencia de la gente en cada una de ellas”.