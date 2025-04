Guaymás: “Nos quieren afuera, pero no vamos a desaparecer”

En Derechos del Mundo del Trabajo, el presidente del partido Cultura, Educación y Trabajo, Jorge Guaymás, expresó su descontento por la exclusión de su fuerza política de los comicios y apuntó a “errores subsanables” que, según su visión, no fueron tuvieron la oportunidad de ser corregidos, pese a los antecedentes y la predisposición para participar.

“La idea era presentar lista en Capital y algunos municipios donde había condiciones. Le abrimos las puertas a muchos compañeros para que participen, pero algunos errores técnicos terminaron dejándonos afuera”, lamentó el dirigente.

Entre los motivos señalados, mencionó la falta de presentación de un acta que, en su interpretación, no era obligatoria por tratarse de un partido único que no integraba un frente. “Eso podía haberse subsanado. Teníamos el acta, la mostramos, pero la Justicia no lo permitió”, afirmó. Además, criticó la mala presentación de listas en algunos municipios con “candidatos muletos” y responsabilizó a ciertos sectores por no haber corregido a tiempo esas irregularidades.

“Por culpa de algunos pagamos todos. Capital estaba en condiciones de participar, lo mismo que La Merced y otros municipios. Hubo antecedentes de partidos que fueron habilitados a último momento, incluso después de las dos de la madrugada. ¿Por qué ahora no nos permitieron subsanar un acta?”, se preguntó el referente del CET.

El dirigente defendió el accionar del partido y llamó a evitar “críticas destructivas” que buscan frenar su crecimiento. “No vamos a bajar los brazos. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Esto no es más que un tropezón”, concluyó.