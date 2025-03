Scaloni, el éxito en 85 partidos

En poco más de cuatro años de gestión, Scaloni lideró al seleccionado en los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Un total de 85 partidos, 60 ganados, 17 empatados y sólo ocho derrotas, son los números del ciclo que comenzó en septiembre de 2018, con 160 goles a favor y 43 en contra.



En el medio, además de los títulos, Scaloni encabezó la mayor racha invicta de la historia del seleccionado argentino con 36 partidos y la segunda del Mundo solo a un encuentro de Italia.



A continuación, el detalle de cada uno de sus partidos al mando de la Selección:

1) 08/09/2018: Argentina 3 - Guatemala 0

2) 11/09/2018: Argentina 0 - Colombia 0

3) 11/10/2018: Argentina 4 - Irak 0

4) 16/10/2018: Argentina 0 - Brasil 1

5) 16/11/2018: Argentina 2 - México 0

6) 20/11/2018: Argentina 2 - México 0

7) 20/03/2019: Argentina 1 - Venezuela 3

8) 26/03/2019: Argentina 1 - Marruecos 0

9) 07/06/2019: Argentina 5 - Honduras 1

10) 15/06/2019: Argentina 0 - Colombia 2

11) 19/06/2019: Argentina 1 - Paraguay 1

12) 23/06/2019: Argentina 2 - Qatar 0

13) 28/6/2019: Argentina 2 - Venezuela 0

14) 2/7/2019: Brasil 2 - Argentina 0

15) 6/7/2019: Argentina 2 - Chile 1

16) 5/9/2019 Argentina 0 - Chile 0

17) 10/9/2019 Argentina 4 - México 0

18) 09/10/19 Alemania 2 - Argentina 2

19) 13-10-19 Argentina 6 - Ecuador 1

20) 15/11/2019 Argentina 1 - Brasil 0

21) 18/11/2019 Argentina 2 - Uruguay 2

22) 8/10/2020 Argentina 1 - Ecuador 0

23) 13/10/2020 Bolivia 1 - Argentina 2

24) 12/11/2020 Argentina 1 - Paraguay 1

25) 17/11/2020 Perú 0 - Argentina 2

26) Eliminatorias 3/06/2021 - Argentina 1-1 vs Chile

27) Eliminatorias 8/06/2021 - Argentina 2-2 vs Colombia

28) Copa América 14/06/2021 - 1-1 vs Chile

29) Copa América 18/06/2021 - Argentina 1 vs Uruguay 0

30) Copa América 21/06/2021 - Argentina 1 vs Paraguay 0

31) Copa América 28/06/2021 4-1 vs Bolivia

32) Copa América 03/07/2021 Argentina 3 vs Ecuador 0

33) - Copa América 6/07/21 - 1-1 vs Colombia (3-2 a favor en los penales)

34) Copa América 10/07/2021 - 1-0 a Brasil en el partido del campeonato

35) Eliminatorias 02/09/2021 Venezuela 1 - Argentina 3

36) Eliminatorias 09/09/2021 Argentina 3 - Bolivia 0

37) Eliminatorias 07/10/21 Paraguay 0 - Argentina 0

38) Eliminatorias 10/10/21 Argentina 3 - Uruguay 0

39) Eliminatorias 14/10/21 Argentina 1 - Perú 0

40) - Eliminatorias 12/11/21 Uruguay 0 - Argentina 1

41) - Eliminatorias 16/11/21 Argentina 0 - Brasil 0

42) - Eliminatorias 27/01/22 - Chile 1 - Argentina 2

43) Eliminatorias 1/02/22 - Argentina 1 - Colombia 0

44) - Eliminatorias 25/03/22 - Argentina 3 - Venezuela 0

45) Eliminatorias 28/03/22 - Ecuador 1 - Argentina 1

46) Finalissima 1/06/22 - Argentina 3 - Italia 0

47) - 5/06/22 - Argentina 5 - Estonia 0

48) - 23/09/22 - Argentina 3 - Honduras 0

49) - 27/09/22 - Argentina 3 - Jamaica 0

50) Amistoso - 17/11/2022 - Argentina 5 - Emiratos Arabes Unidos 0

51) Mundial Qatar 2022 22/11/2022 - Argentina 1 - Arabia Saudita 2

52) Mundial Qatar 2022 - 26/11/2022 - Argentina 2 - México 0

53) Mundial Qatar 2022 - 30/11/2022 - Argentina 2 - Polonia 0

54) Mundial Qatar 2022 - 3/12/2022 - Argentina 2 - Australia 1

55) Mundial Qatar 2022 9/12/2022 - Argentina 2 (4) - Países Bajos 2 (3)

56) Mundial Qatar 2022 - 13/12/22 - Argentina 3 - Croacia 0

57) Mundial Qatar 2022 - Final del Mundo - 18/12/22 - Argentina 2 (4) - Francia 2 (2)

58) Amistoso 23/03/23 - Argentina 2 - Panamá 0

59) Amistoso 28/03/23 Argentina 7 - Curazao 0

60) Amistoso 15/06/23 Argentina 2 - Australia 0

61) Amistoso 19/06/23 Argentina 2 - Indonesia 0

62) Eliminatorias 07/09/23 Argentina 1 - Ecuador 0

63) Eliminatorias 12/09/23 Bolivia 0 - Argentina 3

64) Eliminatorias 12/10/23 Argentina 1 - Paraguay 0

65) Eliminatorias 18/10/23 - Perú 0 - Argentina 2

66) Eliminatorias 16/11/23 - Argentina 0 - Uruguay 2

67) 21/11/23 Eliminatorias - Brasil 0 - Argentina 1

68) Amistoso 23/03/2024 Argentina 3 - El Salvador 0

69) 27/03/2024 Argentina 3 - Costa Rica 1

70) Amistoso 09/06/2024 Argentina 1 - Ecuador 0

71) Amistoso 14/06/2024 Argentina 4 - Guatemala 1

72) Copa América 20/06/2024 - Argentina 2 - Canadá

73) Copa América 25/06/2024 Argentina 1 - Chile 0

74) Copa América 29/06/2024 Argentina 2 - Perú 0

75) Copa América 4/07/2024 - Argentina 1 (4) - Ecuador 1 (2)

76) Copa América - 9/07/2024 Argentina 2 - Canadá 0

77) Copa América - Final - 14/07/2024 Argentina 1 - Colombia 0

78) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 7 - 15/9/2024 Argentina 3 - Chile 0

79) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 8 - Colombia 2 - Argentina 1

80) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 9 - Venezuela 1 - Argentina 1

81) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 10 - Argentina 6 - Bolivia 0

82) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 11 - Paraguay 2 - Argentina 1

83) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 12 - Argentina 1 - Perú 0

84) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 13 - Uruguay 0 - Argentina 1

85) Eliminatorias Sudamericanas Fecha 14 - Argentina 4 - Brasil 1