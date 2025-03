Barracas Central derrotó a Estudiantes y se ilusiona con clasificarse

Barracas Central le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata, en la undécima fecha del Torneo Apertura 2025, con un final muy atractivo, para lograr así su primer triunfo sobre ese rival. Este jueves, el encuentro se disputó en el Estadio Julio Humberto Grondona, de Arsenal de Sarandí.

En un primer tiempo parejo y con escasas situaciones de riesgo frente a los arcos, Iván Tapia abrió el marcador para Barracas a los 24 minutos con un fuerte derechazo bajo, desde la medialuna, sin darle chances al arquero Matías Mansilla. Fue el primer gol del mediocampista tras cuatro meses, en una jugada en la que Manuel Duarte desbordó por la izquierda y Eric Meza, creyendo que la pelota había salido por el lateral, no lo siguió y se quedó parado reclamándole al árbitro Nicolás Ramírez.

En el arranque de la segunda etapa, Ezequiel Piovi dejó escapar una buena oportunidad para Estudiantes, al no pegarle con precisión frente al arquero Marcos Ledesma. Más tarde, salieron José Sosa, que fue el capitán del equipo platense, y Lucas Alario, dos jugadores importantes y experimentados que no cumplieron una tarea destacada.

A los 38 minutos, Tiago Palacios metió un gran zurdazo bajo, desde afuera del área grande, y marcó el empate de Estudiantes, cuando ya el encuentro parecía cuesta arriba para los dirigidos por Eduardo Domínguez. Así, el delantero logró su 10º gol en el 'Pincha'. Y a los 44 fue Facundo Bruera, de cabeza, quien puso el 2-1 definitivo, luego de que Mansilla no pudo detener la pelota en lo alta, y llegó el centro preciso de Yonatthan Rak. Y el goleador no lo gritó, por su pasado en el rival. Algunos protestaron argumentando que no hubo falta a Nahuel Barrios en la acción previa.

Estudiantes y Barracas Central jugaron el partido N°13 entre ambos, a lo largo de la historia. El 'Pincha' nunca había perdido, con siete triunfos y cinco empates, por lo que esta victoria fue la primera de Barracas sobre este adversario.

El local llevaba tres partidos seguidos sin ganar, mientras que ahora la visita acumula tres sin triunfos, tras este duelo por el Grupo A del Apertura.

Barracas, con Rubén Darío Insúa como DT, mantiene un buen rendimiento en el campeonato, con solo una derrota en los últimos 10 duelos, incluidos cinco empates. Su única caída reciente fue ante Godoy Cruz, justo en su anterior encuentro como local. El 'Guapo', con 17 puntos, se ubica 7º y los ocho primeros de ambas zonas serán los clasificados a octavos de final

El 'Pincha', después de superar a River en el Monumental, perdió ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y solo igualó en La Plata con Newell's, lo que lo alejó de la cima del certamen doméstico. Con esta nueva caída, Estudiantes marcha 5º, con 19 unidades, a cuatro del líder Boca, que debe jugar por la fecha Nº11.

El visitante sufrió algunas bajas y sobresalió la de su capitán, Santiago Ascacíbar, por acumulación de tarjetas amarillas. La próxima semana, el conjunto platense debutará en la CONMEBOL Libertadores frente a Carabobo. Ese partido se disputará el martes 1º de abril, en Venezuela.

Con información de ESPN Argentina