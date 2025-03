Salta Nos Une rompió con el oficialismo, en Capital, y competirá en el interior

El diputado provincial Juan Esteban Romero explicó los motivos que llevaron a su espacio, Salta Nos Une, a apartarse del oficialismo en las próximas elecciones provinciales. En Día de Miércoles, afirmó: “No se dieron las condiciones para tener una participación concreta” y destacó que su partido se sumó al frente desde los inicios de la gestión de Gustavo Sáenz.

Romero subrayó que su espacio intentó participar en la construcción política del frente, pero no hubo transparencia ni coincidencias en la proyección electoral. “Nosotros integramos este frente con ideas propias y con coherencia, pero en este armado no primaron esas condiciones”, sostuvo.

Consultado sobre si su salida se debió a que no encabezaría una lista, Romero fue tajante: “A mí no me quita el sueño estar dentro de una lista o pegar el salto y acomodarme en otra”. Aseguró que la decisión no se basó en intereses personales, sino en la falta de acuerdos claros dentro del frente oficialista.

Aunque Salta Nos Une no tendrá representación en Capital, sí participará en otras localidades. “Dimos la posibilidad a muchos dirigentes del interior de presentar candidatos en Vaqueros, Orán, Pichanal y otras localidades”, confirmó el legislador.