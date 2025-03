Galleguillos: “No tengo deudas políticas con nadie”

En Día de Miércoles, la candidata a senadora por Rosario de Lerma del Frente Liberal Salteño, Griselda Galleguillos, se presentó como una firme defensora de la independencia política y destacó su compromiso con su nuevo espacio político. "A diferencia de otros legisladores", Galleguillos aclaró que no se somete a la agenda del oficialismo, pero que apoya aquellos proyectos que considera justos para la comunidad.

En ese sentido, la legisladora explicó su postura frente a los proyectos del gobernador y ejemplificó: "En la segunda sesión, el gobernador presentó un proyecto para prorrogar la intervención en la frontera, un tema en el que yo me opuse. En general, cuando un proyecto viene del gobierno provincial, la mayoría de los legisladores oficialistas levanta la mano a favor, pero yo no", afirmó Galleguillos.

Así, Galleguillos sostuvo que, a lo largo de su carrera, fue una firme opositora a la mala administración local, y expresó su rechazo a la falta de debate y participación en la Cámara de Senadores, donde considera que los legisladores no cumplen con su función de representar a la gente. "Los 23 senadores actuales son oficialistas, y la Cámara dura solo 20 minutos, sin debate, sin participación", aseguró.

Por otro lado, la actual diputada destacó la importancia de ser una voz distinta y de mantener su independencia. "Es muy importante ser la voz de la gente, ser la oposición. Yo no soy obsecuente de nadie ni siquiera del presidente Milei", expresó. Además, afirmó con firmeza: "Hoy por hoy, ¿quién financia mis actividades? Yo misma.

De mi bolsillo, vendiendo ropa, vendiendo palta, haciendo actividades creativas. Y es mentira que cuando uno dice 'No hay plata'. La plata de algún lado sale cuando uno quiere, cuando uno tiene voluntad de hacer las cosas".

Finalmente, Galleguillos reiteró que su objetivo es seguir siendo la voz de la gente, sin rendir cuentas a ningún político ni partido. "No tengo deudas políticas con nadie. Comencé mi política de abajo, no soy hija de ningún político, no soy mujer, novia ni amante de ningún político. Llegué a este lugar por el esfuerzo propio y voy a seguir defendiendo los intereses de la gente", concluyó.