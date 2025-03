"No voy a votar proyectos a favor de Milei": la promesa de un senador tras alejarse de UxP

Fernando Salino, uno de los cuatro senadores peronistas que anunciaron el miércoles su salida de Unión por la Patria, y la conformación del bloque Convicción Federal en el Senado, prometió en Radio 10 que no va a votar proyectos a favor de Javier Milei.



El senador por San Luis argumentó la decisión tomada junto a los senadores Guillermo Andrada, de Catamarca; Fernando Rejal, de La Rioja y Carolina Moisés, de Jujuy, como “lo mejor que podemos hacer de cara a un año legislativo muy difícil”.



“Nosotros entendemos que algunas cuestiones que podíamos plantear de alguna manera dentro del bloque, ahora es necesario crear una estructura que nos permita canalizar esta mirada que tenemos. Es una mirada que propone de alguna forma una agenda distinta, más federal, que entiende la situación electoral de nuestras provincias y que nos permite a nosotros realizar dentro del bloque la tarea que tenemos que realizar”, explicó Salino.

Si bien reconoció que la situación del partido "es muy difícil", explicó que mantuvieron una reunión con las autoridades del bloque peronista: "Cerramos la puerta, nos sentamos 15 horas el miércoles y hablamos todo lo que teníamos que hablar. No nos agarramos a trompadas, no nos tiramos vasos de agua, no hacemos espectáculos ridículos, no hacemos de esto una danza mediática”.

“Yo valoro muchísimo el esfuerzo de cada uno de mis compañeros de bloque, hablé personalmente con muchos de ellos y esto no es una infidencia, pero la conclusión fue buena, esto lo vamos a ver en el andar”, agregó.

Para luego, en un año clave para los argentinos en el Senado, prometer: “Si nosotros vamos a hacer una cosa u otra, se va a ver. Yo no voy a votar proyectos a favor de Javier Milei, eso se lo puedo decir con la más absoluta convicción. Tengo discrepancias absolutas con lo que este Gobierno plantea”.

Con información de C5N