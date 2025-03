La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, pidió este sábado por la unidad de la ex presidenta Cristina Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y le envió un mensaje encriptado a La Cámpora al sostener que la agrupación está muy "equivocada".



"Yo les digo que se amiguen, que se den la mano. No soy política, pero yo creo que uno también en nuestra lucha ha aceptado personas que no les teníamos confianza hasta que vimos que sí la tenía", dijo De Carlotto en diálogo con radio Splendid 990.



En esa línea, se preguntó: "¿Cómo un gobernador no va a tener deseos de compartir con quien fue una presidenta, una magnífica mujer como Cristina?".

"Lo que pasa es que lo manejan otras personas que no tendrían que intervenir más, ya son grandes; son muy adultos para ser del grupo al que pertenecen. No quiero nombrarlos porque los quiero mucho, pero están equivocados", arremetió.

Consultada sobre el gobierno del presidente Javier Milei dijo que le "preocupa muchísimo" y que tiene "gran esperanza, como es un gobierno legal, votado por el pueblo, de que termine su mandato para recuperar el idioma y la actitud de una democracia".

"No es democracia lo que tenemos; ha sido votado y eso es lo que uno tiene que reconocer, que es legal, pero no es lícito todo lo que permite, hace y dice", lanzó De Carlotto en un fuerte dardo hacia el mandatario nacional.

Movilización del 24 de marzo

Sobre la marcha del próximo 24 de marzo, De Carlotto relató: "Es muy significativa para todos nosotros y, por supuesto, lo que hemos hecho durante tantos años lo seguiremos haciendo con respeto".

"No hacemos más que una manifestación de caminata hasta la plaza que se elija, en este caso, siempre Plaza de Mayo y hacer allí una pequeña actividad pequeña para saber que nuestro sufrimiento no termina", reflexionó.

Y finalizó: "Se ha tratado de nuestros hijos y familiares; se ha tratado de los argentinos y así que esta insistencia que tenemos en recordar la fecha lo hacemos con esa dignidad que merecen los que son recordados".

Con información de C5N