Agencia de viajes: imputaron al propietario por 14 estafas

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente al propietario de una agencia de viajes por 14 hechos de estafa en concurso real.

La fiscal sostiene que el acusado, simulando solvencia en el rubro turístico a través de la empresa “MSG Turismo”, ofreció paquetes de viaje a destinos como Brasil y República Dominicana, induciendo a los denunciantes a creer que recibirían los servicios contratados, pese a saber que no cumpliría con lo pactado. Los damnificados realizaron pagos significativos, cubriendo el costo total de los viajes, que finalmente no se concretaron ni fueron reembolsados, lo que les ocasionó un grave perjuicio económico.

Durante la audiencia, el sujeto, asistido por un abogado particular, se abstuvo de declarar y se negó a contestar preguntas de la Fiscalía.

El hombre fue detenido el martes pasado en el marco una investigación por estafas a pasajeros de la agencia de turismo que lleva adelante la fiscal Salinas Odorisio.

De acuerdo a los denunciantes, contrataron paquetes de viaje con MSG Turismo, pero no recibieron la documentación correspondiente, a pesar de haber abonado el total del servicio. Al consultar con proveedores, comprobaron que existían reservas a sus nombres, aunque no habían sido pagadas. Al reclamar ante la empresa, se les habría prometido una solución y la devolución del dinero, compromiso que hasta el momento no se habría concretado.

Es importante señalar que, además del proceso penal por presunta estafa, los afectados pueden recurrir a la vía civil si consideran que la empresa de turismo mantiene una deuda con ellos.