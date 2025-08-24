Se trata de un abogado y dos oficiales que prestaban tareas en la Unidad Carcelaria 1,entre 2021 y 2023. El Tribunal de Juicio y las partes realizaron una inspección ocular en el lugar.
Desmantelan una red de salud clandestina tras la muerte de una mujer por mala praxis
La Policía de la Ciudad realizó allanamientos simultáneos en Presidente Perón, La Plata y Magdalena.Judiciales24/08/2025
Tres allanamientos en simultáneo en los partidos bonaerenses de Presidente Perón, La Plata y Magdalena fueron realizados por la Policía de la Ciudad en el marco de una causa por asociación ilícita, abandono de persona, ejercicio ilegal de la medicina, estafa y usurpación de títulos, tras la muerte de una mujer que fue mal diagnosticada en su domicilio por un servicio de ambulancia privado.
Los procedimientos fueron encabezados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y efectivos de la División Investigaciones Especiales de citada fuerza policial en tres inmuebles ubicados en la Provincia de Buenos Aires, a partir de una investigación que determinó que la atención médica denunciada fue brindada por una persona que utilizaba el sello prestado por un profesional habilitado.
Además, se comprobó que, al brindar el servicio, se le dio un mal diagnóstico a la paciente y que se retiraron dejando a la damnificada sin asistencia.
Durante los allanamientos fueron secuestradas computadoras, credenciales, certificados presumiblemente apócrifos, talonarios, gran cantidad de documentación y sellos de distintos médicos.
En los tres operativos fueron identificadas e imputadas tres personas por infracción a los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad, la investigación es dirigida por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas nro. 25 y los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 2.
Con información de Noticias Argentinas
La Policía de la Ciudad realizó 14 procedimientos en el marco de la causa por supuestos sobornos revelados por el ex titular del organismo. Secuestraron documentación, computadoras y más de 200 mil dólares.
Se encuentran acusados de un homicidio ocurrido el pasado 12 de julio en la zona norte de la ciudad de Salta, cuando un hombre fue lesionado mortalmente en el interior de su vivienda.
Fue detectado por las cámaras de seguridad y al ser interceptado por un guardia, intentó huir. Se le secuestraron dos matafuegos ocultos en un bolso. Se le imputa otro hecho ocurrido el pasado mes de junio, donde quedó registrado de manera fílmica.
Nueva denuncia contra Sergio Chibán por irregularidades en el manejo de fondos públicosJudiciales21/08/2025
La acusación surge en el marco de un expediente que ya investiga a Chibán y a Marcos Milinkovic por violencia institucional, amenazas y coacción.
Atentado contra CFK: Tras casi tres años en prisión, liberan a uno de los “copitos”Judiciales21/08/2025
El Tribunal Oral Federal 6 excarceló al acusado por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, luego de que fiscalía y querella no formularan cargos en su contra.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.