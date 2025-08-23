La Policía de la Ciudad realizó 14 procedimientos en el marco de la causa por supuestos sobornos revelados por el ex titular del organismo. Secuestraron documentación, computadoras y más de 200 mil dólares.
Red narco en el penal de Villa Las Rosas: Tres testigos declararon
Se trata de un abogado y dos oficiales que prestaban tareas en la Unidad Carcelaria 1,entre 2021 y 2023. El Tribunal de Juicio y las partes realizaron una inspección ocular en el lugar.Judiciales23/08/2025
Ayer viernes se desarrolló una nueva jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares. El Ministerio Público Fiscal está representado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. El Tribunal de Juicio lo conforman los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.
El primer testigo del día fue un abogado de la matrícula, quien había sido mencionado en una audiencia anterior cuando un oficial de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, dependiente del Departamento de Investigación y Criminología del CIF, presentó el análisis de un celular Samsung, confirmado como perteneciente a uno de los funcionarios del Servicio Penitenciario imputados. La Fiscalía lo interrogó sobre los mensajes que intercambió con el guardiacárcel.
Luego, prestó testimonio un oficial que en 2021 se desempeñaba en el Departamento de Sanidad de la UC1 y que tenía buen concepto del oficial Magno, quien colaboraba con la División Sanidad. La Fiscalía le consultó si el funcionario ingresaba al penal para entregar medicamentos a los internos. Manifestó que sí y que ingresaba con el personal de turno y que podía suceder que uno fuera para un lateral y otro para el otro lado, para agilizar.
Por último, declaró un oficial que actualmente se desempeña en el área de Monitoreo de la Unidad Carcelaria 1 y que, entre marzo y diciembre de 2023, estuvo a cargo de la Jefatura de los pabellones A1, YJ y B1. Explicó que conoce el término “voleo” y señaló que, mientras antes se registraban principalmente en los días de visita, en la actualidad ocurren cualquier día de la semana. Indicó como sectores más frecuentes el campo de deportes y los muros colindantes con la vía pública.
En relación con su experiencia en el pabellón A1, relató que se secuestraba un celular por semana. En cuanto a drogas, dijo que durante el mes y medio que estuvo a cargo se realizaron incautaciones, aunque no recordó ni la cantidad ni los internos involucrados.
Por la tarde, el Tribunal y las partes realizaron una inspección ocular en la Unidad Carcelaria 1.
Se encuentran acusados de un homicidio ocurrido el pasado 12 de julio en la zona norte de la ciudad de Salta, cuando un hombre fue lesionado mortalmente en el interior de su vivienda.
Fue detectado por las cámaras de seguridad y al ser interceptado por un guardia, intentó huir. Se le secuestraron dos matafuegos ocultos en un bolso. Se le imputa otro hecho ocurrido el pasado mes de junio, donde quedó registrado de manera fílmica.
Nueva denuncia contra Sergio Chibán por irregularidades en el manejo de fondos públicosJudiciales21/08/2025
La acusación surge en el marco de un expediente que ya investiga a Chibán y a Marcos Milinkovic por violencia institucional, amenazas y coacción.
Atentado contra CFK: Tras casi tres años en prisión, liberan a uno de los “copitos”Judiciales21/08/2025
El Tribunal Oral Federal 6 excarceló al acusado por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, luego de que fiscalía y querella no formularan cargos en su contra.
El siniestro ocurrió en diciembre de 2023. La mujer con su automóvil, realizó una maniobra imprudente, causando un siniestro con una motocicleta, donde viajaban un hombre y una mujer.
El Gobierno pasó a disponibilidad a 343 trabajadores del INTA y otros dos organismosPolítica22/08/2025
Economía oficializó la puesta en “situación de disponibilidad” de empleados de planta que tenían estabilidad adquirida en el INTA, el exInstituto Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de Vitivinicultura
La discusión volvió a instalarse en la agenda política, social y científica después de que Diputados aprobara con amplia mayoría un proyecto que plantea retrasar una hora los relojes en todo el territorio nacional.
Las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, contra China y su presencia en América Latina y en la Argentina volvió a escribir un nuevo capítulo de los choques que ambas potencias mantienen.
La escuela técnica “Capitán Lotufo” organizó una exposición e invitó a instituciones educativas para mostrar el trabajo que realizan. Continuará este sábado 23 en instalaciones del barrio Docente Sur.
Distintas áreas del municipio trabajan coordinadamente para controlar los focos ígneos y auxiliar a los vecinos afectados, en diversas zonas de la ciudad. Se solicita tener sumo cuidado y ante cualquier emergencia comunicarse al 911 o 105.