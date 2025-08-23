Red narco en el penal de Villa Las Rosas: Tres testigos declararon

Ayer viernes se desarrolló una nueva jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares. El Ministerio Público Fiscal está representado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. El Tribunal de Juicio lo conforman los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.

El primer testigo del día fue un abogado de la matrícula, quien había sido mencionado en una audiencia anterior cuando un oficial de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, dependiente del Departamento de Investigación y Criminología del CIF, presentó el análisis de un celular Samsung, confirmado como perteneciente a uno de los funcionarios del Servicio Penitenciario imputados. La Fiscalía lo interrogó sobre los mensajes que intercambió con el guardiacárcel.

Luego, prestó testimonio un oficial que en 2021 se desempeñaba en el Departamento de Sanidad de la UC1 y que tenía buen concepto del oficial Magno, quien colaboraba con la División Sanidad. La Fiscalía le consultó si el funcionario ingresaba al penal para entregar medicamentos a los internos. Manifestó que sí y que ingresaba con el personal de turno y que podía suceder que uno fuera para un lateral y otro para el otro lado, para agilizar.

Por último, declaró un oficial que actualmente se desempeña en el área de Monitoreo de la Unidad Carcelaria 1 y que, entre marzo y diciembre de 2023, estuvo a cargo de la Jefatura de los pabellones A1, YJ y B1. Explicó que conoce el término “voleo” y señaló que, mientras antes se registraban principalmente en los días de visita, en la actualidad ocurren cualquier día de la semana. Indicó como sectores más frecuentes el campo de deportes y los muros colindantes con la vía pública.

En relación con su experiencia en el pabellón A1, relató que se secuestraba un celular por semana. En cuanto a drogas, dijo que durante el mes y medio que estuvo a cargo se realizaron incautaciones, aunque no recordó ni la cantidad ni los internos involucrados.

Por la tarde, el Tribunal y las partes realizaron una inspección ocular en la Unidad Carcelaria 1.