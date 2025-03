Alberto Castillo renunció a la presidencia de REMSa

Mediante un post de Instagram, este jueves al mediodía, Alberto Castillo anunció su renuncia a la presidencia de Recursos Energéticos y Mineros de Salta Sociedad Anónima (REMSa), cargo que ocupó desde 2020.

Así, Castillo expresó su agradecimiento al gobernador de la provincia por la confianza depositada en él y destacó los logros alcanzados durante su gestión.

"Un cargo que realmente me dio muchísimas satisfacciones. Espero haber cumplido con responsabilidad y haber hecho los méritos necesarios para el cargo y el honor que se me dio", manifestó.

Asimismo, resaltó que la decisión de su renuncia está motivada por su deseo de participar activamente en la política, acompañando al Frente Liberal Salteño en las elecciones provinciales y nacionales del 2025.

Castillo subrayó que su dimisión es coherente con los principios del presidente Javier Milei, quien promueve la idea de que quienes deseen hacer política deben hacerlo con sus propios recursos y no a costa del Estado. "Si seguimos los principios del presidente Milei, no hay privilegios. El que quiere realizar política que lo haga con sus propios recursos y no a costa de seguir cobrando un sueldo y manteniendo los mismos privilegios", enfatizó.

En su balance de gestión, Castillo destacó el posicionamiento internacional alcanzado por REMSa en los últimos cinco años, así como la ejecución de importantes obras en la provincia. Entre ellas, mencionó las obras de gas en Metán y Anta, las redes eléctricas en La Poma y la ruta 27 que une el Salar de Potosí con Tolar Grande. También resaltó el impacto de proyectos como el bypass de Campo Quijano, cuyas obras están en ejecución y planificación.