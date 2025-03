Editorial Cara a Cara: "Faltan sólo 65 días para las elecciones"

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? A todos ustedes muy buenas noches. Entramos ya en la recta final de las elecciones. Estamos a 65 días, de que se lleven adelante. Sí, sí, efectivamente, faltan 65 días para las elecciones. A todo esto se van acordando los plazos, los días porque el día 12 de marzo es el plazo para la presentación de alianzas. Usted sabe que en este tipo de elecciones se producen muchas alianzas. Todavía no hay ninguna definida, más allá de los corrillos que hay en los mentideros políticos que pueden cambiar de un día para el otro, pero todavía no hay nada definido.

El día 22 de marzo, esto lo dice la Justicia Electoral, se hace la presentación de los candidatos. Estamos a días, y el 11 de abril inicia públicamente la campaña para una elección que se va a llevar adelante el día 11 de mayo. Hay 30 días de campaña para los candidatos, eso es lo que lo habilita la Ley.

A todo esto, ¿Con qué van a contar los candidatos? Van a contar con una ayuda del Estado Provincial, la cifra la da directamente el Tribunal Electoral de acuerdo a cómo termine la presentación de las alianzas. Cuando se junten todos, el que estuvo en la elección anterior y tuvo algunos votos, va a tener algunos pesos, el otro tendrá menos, el otro tendrá más. Todo siempre en relación a lo que pasó en la elección anterior. De todas maneras, para eso falta bastante, pero no es bastante. Estamos a 65 días y todavía no hay ni siquiera atisbo de conocerse candidatos.

De partidos políticos ni hablemos, porque los partidos políticos ya no tienen mucha razón de ser, ya hoy se está votando a personas, porque usted ve que los partidos políticos no dan ninguna garantía. Por ejemplo, a ver, los Diputados Nacionales fueron por Salta al Congreso de la Nación. Fueron por el Partido Justicialista. ¿A quién terminaron votando dentro del recinto? ¿Las leyes de quién y aprobando las leyes de quién? De Milei. Entonces, lo que estamos votando son candidatos, no son partidos. El Partido Justicialista ahora está intervenido con una situación bastante compleja porque el Partido Justicialista ya no tiene sede. El edificio histórico en Zuviria estaba a préstamo. Nadie sabe cómo cayó en manos de dos personas que ocuparon en su momento, lugares importantes dentro del partido. Me refiero al doctor Juan Carlos Romero y al escribano Manolo Brizuela. Ellos son, en función de lo que se comenta, los dueños de ese edificio donde funciona el Partido Justicialista. Ahora, ellos se lo tenían prestado o alquilado, no sé, al Partido Justicialista. En la medida que el Partido Justicialista fue intervenido por el propio Partido Justicialista, lo intervino el último congreso, cuando llegue Berni a Salta, que va a ser el hombre que mandaron de allá como interventor, y se va a tener que ir a un hotel o tendrá que hacer reuniones en una confitería o lo tendrá que hacer en algún otro lugar o alquilarán algo nuevo, porque el Partido Justicialista, curiosamente, en este momento, entró en refacciones. Por lo tanto, el Partido Justicialista está cerrado. Parece, por sus propios dueños. Por lo tanto, el Partido Justicialista no tendría ninguna sede fija. Ahora, el Partido Justicialista, después de esta intervención que hizo Cristina, parecería que se dieron cuenta de que, separados no van a ningún lado. Y, bueno, hoy ya están hablando firmemente casi todos los sectores en hacer una sola línea que los conduzca a poder colocar Diputados Provinciales y Concejales, por lo menos, en la Capital en esta elección. Ustedes recuerden que para los Senadores Nacionales y Diputados Nacionales, vamos a la otra elección que es en octubre.

Ahora, si usted conoce por allí algún candidato que ya diga, este es el candidato, por favor, preséntemelo, porque así lo invitamos, porque no hay candidatos. Hasta este momento, no hay candidatos. Suenan algunos, pero, bueno, suenan como suenan ahora, pueden llegar a sonar la semana que viene porque los separen de todos lados. Las listas todavía no se armaron. Tienen las alianzas, insisto, hasta el día 12 de marzo. Me estoy fijando bien la fecha para no equivocarme, por las dudas. Si, el 12 de marzo, presentación de alianza, el 22 de marzo, presentación de candidatos. El 11 de abril, inicia la campaña. Ahí ya se acabó todo. Una vez que se presentaron ante la justicia, los candidatos, ya eso es inamovible. Y el 11 del mes de mayo, o sea, dentro de 65 días, tenemos elecciones.

Está el Frente Liberal, también que se presenta en Salta, que está Alberto Castillo a cargo de esto, un hombre que estuvo en el PRO. Está el Frente Salteño-Peronista. Y uno nuevo que se lo vamos a anunciar en el día de hoy, que vamos a ver después con quién se va a aliar, si es que se va a aliar con alguien. Todavía no lo sabemos.

Vamos a pasar al orden de capital. La Municipalidad de Salta anunció un proyecto bastante ambicioso, le diría yo, teniendo en cuenta con el déficit que se encontró la Municipalidad después de los cuatro años de conducción de la señora Bettina Romero y su hermano. La verdad que dejaron un desastre económico y financiero que no sé en qué va a terminar todavía porque hay muchas deudas y deudas que son pesadas. Vamos a hablar hoy, por ejemplo, del canal de la Yrigoyen, que es una deuda o una situación bastante compleja. Y ahora el Intendente ha anunciado en la semana pasada nada más ni nada menos que casi 7 kilómetros de ruta nueva con salidas, con entradas a los barrios, que va desde Limache prácticamente hasta Cerrillos. Nosotros lo invitamos al Secretario de Obras Públicas, al señor Sergio Zorpudes, para ver si nos explica cómo hace la Municipalidad para enfrentar semejante obra. Es una obra que va a llevar un tiempo, de acuerdo a lo que anunció el propio Intendente, y va a traer inconvenientes en la Av. Ex Combatientes de Malvinas, lo va a sufrir junto con todos los barrios, pero, como decía un amigo mío, para hacer una tortilla hay que romper los huevos y acá tienen que romper el asfalto, no hay otra forma. ¿Para qué? Para hacer cosas nuevas. Así que van a tener que desmantelar todo lo que está y hacer cosas nuevas. Los vecinos de ahí tendrán que soportar 5 ó 6 meses que van a ir en situaciones un poco irregulares a los fines de que se pueda hacer una ruta. No se puede construir una ruta, y menos una ruta como la que está prevista, con vehículos encima. Por lo tanto, tendrán que haber desvíos, creo que ya la Secretaría de Obras Públicas lo tiene todo planificado, por eso lo vamos a hablar esta noche con Sergio Zorpudes.

Y vamos a estar con una mujer que en su momento estuvo trabajando políticamente, no sé si estuvo trabajando políticamente, porque nunca la dejaron entrar, según ella misma lo manifestó en la Libertad Avanza, y es Alba Quintana, que creo, creo, creo, que formó un nuevo partido. Yo pensé que ella iba a ir a parar el partido de Alberto Castillo, pero parece que no, parece que ha formado un partido y después se van a aliar con algunos otros, o no, eso lo dirá, lo contará ella esta noche, porque así están prácticamente todos los partidos, están viendo con quién van, qué hacemos, cómo hacemos, y hoy los tiempos están ya acelerando, o sea, queda muy poco tiempo para que todo esto se resuelva.

Ahora nosotros los ciudadanos, que no tenemos nada que ver ni en el armado de listas ni nada de esto, estamos expectantes seguramente para saber a quién podemos votar. Yo digo porque me pasa a mí, o sea, la gente me dice a quién votamos, y yo no tengo la menor idea a quién pueden votar, porque no sé quiénes son los candidatos, y los candidatos recién lo vamos a tener, de nuevo, a volver con la fecha, lo vamos a tener recién el 22 de marzo, recién ahí vamos a ver quiénes son los candidatos, y después ya se iniciará la campaña y cada uno hará sus cosas a la mejor manera o dentro de sus posibilidades que se le permita la Ley electoral, por supuesto, porque se rige todo dentro de un prolijo cronograma electoral que hace la Secretaría Electoral de nuestra provincia.

Lo que tenemos para hoy, entonces, vamos a hablar del tema del sur, de nuestra capital, precisamente, y con la señora Alba Quintana para hablar de política".