Los cortes de luz y las facturas “millonarias” continúan golpeando el norte salteño

Por Aries, el titular de la Cámara de Comercio de Oran, Ariel Zablouk, lamentó los repetidos cortes del suministro eléctrico en la ciudad, así también como los grandes montos que pagan por “un servicio que no se recibe”.

“Desde diciembre tenemos una tensión de entre 170w y 185w, no llega a los 220w. Esto hace que las heladeras o aires acondicionados consuman el doble y en el norte, un aire acondicionado no es un lujo, sino que es una necesidad” remarcó y agregó que “se pagan facturas millonarias. No solamente los comerciantes venimos perdiendo sino que afecta a toda la comunidad de Oran”.

En ese sentido, Zablouk afirmó que una boleta promedio de un comercio “no baja del millón y medio de pesos y, en una casa de Oran, no baja de los $200 mil” por lo que catalogó como sumamente grave a la situación.

Así, apuntó contra la empresa EDESA y el Ente Regulador que “no defiende más que a la empresa” por lo que arremetió e invitó al titular de la entidad “a vivir un mes en Oran sin aire acondicionado en esta época, con más de 40° grados”.

Por otro lado, un gran problema con el que los comerciantes del municipio se enfrentan tiene que ver con el comercio de frontera. “Tenemos una carga impositiva altísima. Pagas el precio final de un producto alrededor del 47% impuesto y Bolivia no tiene esos impuestos.” finalizó.