Editorial Cara a Cara: "¿Quién patrocinó la campaña de Orozco?"

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, seguramente usted está al tanto, aunque la gente la verdad que no sigue muy de cerca las elecciones, menos las intermedias. Pero bueno, tenemos que estar al tanto porque tenemos 71 días para los comicios. Por supuesto que llega el momento, este momento, de que todo lo que se dice es política. No es la verdad, ni se da un proyecto, no, siempre se ataca a alguien, se sale en los medios de comunicación y se dicen barbaridades del otro, el otro responde, pero ninguno le va a presentar un plan de trabajo si es que llega a ser, ya sea una tarea legislativa o una tarea administrativa o en el ejecutivo.

La verdad que se acabó esas épocas. Algunos tuvimos la oportunidad de vivirla, cuando la persona que había propuesto algo tenía una lista así de 10 cosas que iba a hacer y usted cuando terminaba el mandato hacía 3 y le decía, che, pero faltan 7, no las hiciste, entonces seguramente no lo volveríamos a votar. Ahora no, ahora se miente de una forma alevosa y todos están con todos, no hay fidelidad, es más, la intervención del Partido Justicialista se lo demuestra, ¿no? La señora Cristina Fernández se hace cargo del partido, va a la primera reunión del Congreso y son denunciados 3 Diputados por Salta, la señora Calletti, el señor Outes y la señora Vega. ¿Por qué los denuncian? Mire quién los denuncia además, ¿no? Emiliano Estrada y la señora Nora Jiménez. ¿De qué los denuncian? De que ellos están por el justicialismo y lo votan a Milei, nada más ni nada menos que eso. Y uno diría, la verdad que esto es una traición, si usted está con compañeros peronistas y le están diciendo que usted, que está sentado al lado, levanta la mano y vota a favor de Milei, en las leyes que se están votando, usted dice, esto no corresponde. Entonces, ¿Qué correspondería hacer? ¿Qué diría el sentido común? Y que hay que agarrar a los 3 y decir, vayan afuera ustedes porque ustedes no son de acá, ya les va a llegar la notificación, están echados del partido. No, hicieron algo más fácil, intervención del partido justicialista. A todo esto, faltan 71 días para las elecciones, ¿no? Ahora, ¿por qué se llega a esa situación? Y porque yo creo que no hay ya partidos que puedan mantener una identidad en la cual esa identidad nos permita a nosotros saber qué es lo que van a votar, si son peronistas, si son de Junto por el Cambio, si son del PRO. Hoy cualquiera vota cualquier cosa y cualquiera hace cualquier cosa.

Si usted tiene algunos años, seguramente se debe acordar de la Banelco. Y bueno, parece que ahora cambiaron de marca, no sé si es la Banelco, pero que hay tarjetas de crédito que están funcionando, eso daría la sensación de que no hay duda. Porque no puede ser que un hombre que presenta un dictamen pidiendo algo, a dos segundos se vote y él lo vote en contra. O sea, realmente eso no tiene justificativo, tampoco que agarren a un senador con 200 mil dólares yendo a Paraguay, parece que era el quinto viaje que hacía. Ah, pucha, che, con lo que ganan los Senadores, están en conflicto permanente, está bien, ganan bien. Pero poder llevar en un auto, en una mochila, 200 mil dólares, es como mucho, ¿no? Ahora, ¿cuántos serán que no han viajado y que abrieron la caja fuerte y lo metieron dentro de su caja, ¿no? O sea, esto no se puede hacer la vista gorda. ¿Pero por qué? Porque dicen cualquier cosa.

Miren, hablando de decir cualquier cosa, el día martes de esta semana, usted sabe que va a un programa político por Canal 2 y se llama Agenda Abierta, lo conduce el Dani Gutiérrez. El Dani Gutiérrez, ¿a quién tenía invitada? A la Diputada Nacional, Emilia Orozco, es una locura, esa mujer con la poca experiencia que tiene que sea Diputada Nacional, pero bueno, la gente la votó, hay que respetar la democracia, esta

señora es Diputada Nacional. La señora Orozco, está poniendo las condiciones de cómo se llega a su partido. Habría que preguntarle a Olmedo cuánto le costó la candidatura de la señora Orozco, porque cuando ella empezó en política el único que la financiaba era Olmedo. Ahora, lo que llama la atención es con qué liviandad se le dice a la gente, esto es con la tuya. Y yo le diría a la señora Orozco, lo que vos estás haciendo es con la mía, es con la que yo puse en su momento y por eso vos estás sentada ahí o usted está sentada ahí.

Hablaba de Sergio Massa, ¿sí? Yo le voy a mostrar algo que seguramente, seguramente usted no lo debe conocer porque es joven, a lo mejor tampoco leyó mucho, a lo mejor no leyó mucho, por lo tanto está hablando de algo que desconoce. Vamos a suponer que lo suyo no es maldad sino es ingenuidad, por decirlo así en forma básica nomás, ¿no? Bien. Mire, le voy a mostrar algunas cosas que seguramente le van a hacer despertar la conciencia y se va a dar cuenta que lo que está diciendo es un barbarazo. O sea, si hay alguien que se benefició en esta provincia con plata de la provincia, fue precisamente su patrocinador, el señor Alfredo Olmedo, se quedó con toda Salta Forestal, se quedó con Media Rioja, con créditos fiscales del gobierno nacional, bueno, él la está bancando a usted pero Olmedo está trabajando con la nuestra, por lo tanto, por carácter transitivo, a usted la estamos bancando a nosotros. O sea, usted hizo su campaña con la nuestra.

Usted nombró a otros personajes de su partido, Zapata. Zapata se estaba financiando, según la denuncia que tiene, ya ahora está en la justicia federal, con el lobby de la fábrica de cigarrillos. O sea, usted lo sabe perfectamente, porque si no lo ha estudiado, si no lo ha leído, se lo anticipo. O sea, Zapata tiene una causa penal en la justicia federal desde Buenos Aires, que es erradicada por lobby para hoy que está tan de moda, mire a la señora Karina. No son ningunos angelitos, ninguno, ¿no? Ahora, según usted, los que usted habla son angelitos. Muy bien, pero yo le voy a mostrar una cosa que tal vez la va a sorprender más, le voy a narrar unas fotografías que son de archivo.

Olmedo, ¿sabe quién es el que está al lado? Massa. ¿Tendría olor ese día a Massa no? Una boleta en la que están, Sergio Massa como candidato a Presidente, lo acompañan en la lista Alfredo Olmedo, Carlos Zapata y Jorge Guaymas. ¿Qué me puede decir de esto, señora Orozco? Porque le voy a agregar algo más, le voy a agregar algo más. Zapata, uno de los tres que ustedes nombran como trípode, que son los que no dejan entrar a nadie más. Mira con quién está, Emiliano Estrada. ¿Usted quiere a alguien de la cámpora más que Emiliano Estrada? Es el famoso de las Fake new ¿se acuerda? O sea, las que hicieron todas las barbaridades que hicieron, que está ahora también en la justicia. Y mire Zapata, con la señora Inés Liendo, del PRO, en otra boleta.

¿Qué me cuenta? ¿Con la plata de quién llegó usted a la política? Sería importante que antes de hacer acusaciones, que le hacen mal al sistema, porque usted pone a todos como un estado de corrupción y poniéndose usted en una mirada donde yo nunca hice nada. No, pero los que la patrocinan a usted hicieron lo que usted no se imagina seguramente. O sea, son todos los que estuvieron al lado suyo. Así que yo le diría que cuide un poquito más sus amistades y tal vez usted también pueda tener un partido nuevo y hacerlo así sin ningún tipo de promoción, sin que nadie le ponga dinero para que usted haga una campaña política. ¿Está claro esto? Muy bien.

Dicho esto, les vamos a decir quiénes son los invitados de esta noche. Iván Rodríguez es un hombre que hace muchos años que trabaja como consultor político en estudios de opinión. Es un hombre que está en las comunicaciones, trabaja en estadísticas, es profesor. Va a estar esta noche con nosotros haciéndonos un panorama a los 71 días de las elecciones de cómo ve la cosa. Y vamos a estar con Roberto Dib Ashur. El Ministro tuvo la gentileza de venir el día de hoy porque hay una situación que es bastante complicada. Estamos hablando de la intervención del Instituto Provincial de Salud. Usted sabe que el IPS tiene más de 270 mil afiliados, es la obra social indudablemente más importante de la provincia. Tiene una deuda acumulada que supera los 25 mil millones de pesos. ¿Cómo se llega a esta deuda? ¿Cómo que hubo descontrol? Los directorios que estuvieron en el instituto manejaron muy mal las cosas. Tienen la culpa los profesionales de la salud, algunos que facturan en forma realmente exagerada porque mientras el IPS se fundía, hay muchos profesionales de salud que incrementaron muchísimo su patrimonio en forma tal vez desmedida. Ahora la pregunta sería, ¿el gobierno no se dio cuenta de esto? ¿Nunca lo vio? ¿Cómo se llega a una deuda de esas características? Y lo más curioso es decir, ¿cómo se va a pagar esta deuda? Estamos hablando de muchísima plata. Si esa plata hoy estaría publicada en el mercado, ya seríamos todos millonarios porque la inflación acá no existiría y realmente estaríamos, nadando en plata, por lo menos los profesionales de la salud. ¿Qué fallaron? ¿Los controles? ¿Quién se llevó la plata? O no, o nadie se llevó nada, está todo perfecto y se debe eso porque la cuota que se está cobrando no se ajusta a las realidades de cuánto cuesta la salud en el día de hoy. Entonces, el Estado quedó empeñado en esta cifra. También se está hablando insistentemente de que hay varios profesionales de la salud que ya se están brotando las manos por la privatización de eso.

El Estado, a través de ministros, el ministro Villada, salió a descartar totalmente eso y dijo que el instituto no se va a privatizar. Pero claro, usted sabe que cuando los buitres andan detrás de esto, uno puede decir una definición así del Estado y dentro de pocos meses puede salir la noticia de que se privatiza el instituto. Se lo vamos a preguntar a Dib Ashur, porque tenemos confianza en lo que él nos diga. O sea, no solamente la voz del gobierno, sino es un hombre que tiene responsabilidad propia. Entonces, no nos va a mentir. La confianza de eso es que lo hemos convocado esta noche. Así que es lo que tenemos para ofrecerle".