El ciclo funciona más o menos así: arranca con una revelación o sorpresa, deviene en escándalo e indignación, y termina en chicanas, memes o chistes. Una vez que las redes sociales cumplieron la tarea de amplificación, agitación y catarsis, estamos listos para un nuevo episodio de “Argentina, no lo entenderías”.

Pero no todo pasa, o al menos no todo pasa tan rápido. Sin ir mas lejos, y aunque algunos intenten decir que el tema ya pasó, la cuestión de las criptomonedas Libra conserva la frescura y la potencia de los escándalos que prometen larga data y final abierto. Y todos los días se suma un aditamento.

La revista más popular del mundo en materia económica, Forbes, no anduvo con medias tintas. Al sismo Libra lo consideró “la mayor estafa cripto de la historia” y señaló que sin la participación del presidente Javier Milei no hubiera sido posible. No es para menos.

Se estima que luego de la promoción o difusión presidencial de los tokens de Libra, más de 44 mil cuentas de todo el mundo cayeron en la maniobra y perdieron mucho dinero. Como contrapartida, un puñado de personas, que aún no sabemos quiénes son, se alzaron con aproximadamente 100 millones de dólares.

Claro que el episodio, además de fuertes críticas en todo el mundo, suscitó un aluvión de denuncias. La Justicia, en Argentina y también en Estados Unidos, tiene una tarea inmensa por delante para intentar revelar la trama y hacer pagar a los responsables.

Salvando las distancias, es lo que esperamos de la Justicia de Salta cuando en pocas semanas empiece a juzgar a Leonardo Cositorto y sus cómplices. Deben responder ante la enorme estafa piramidal en la que sumieron a cientos de salteños a través de la falsa escuela de inversiones Generación Zoe. Esperamos una condena ejemplar, y con ejemplar no me refiero a nada más extraordinario que lo justo. Y justo sería que los salteños recuperen el dinero perdido, que los estafadores sean condenados y que la sociedad pueda sentirse un poco más segura y protegida ante los encantadores de serpientes y vendedores de espejos de colores.

Ahora bien. Si hablamos de Justicia, no podemos obviar el reciente decreto presidencial por el que Milei nombró dos nuevos jueces nada menos que para la Corte Suprema. Lo hizo sin pasar por el Senado, institución que entrevista a los postulantes, expone sus trayectorias y presta su acuerdo para que asuman los cargos.

En respuesta a la designación de jueces por decreto, no han sido poco los dirigentes políticos, periodistas, intelectuales y académicos que han señalado lo desacertado de la medida. Incluso el ex presidente Mauricio Macri criticó a su hoy aliado por emular su medida.

Para ser breve, en esta oportunidad solo quisiera detenerme en la cuestión del Senado, teniendo en cuenta lo negativo que resulta su exclusión en el proceso de designación de magistrados.

El Senado de la Nación es la institución deliberativa más federal del país, donde están representados los estados provinciales. Entonces, ¿Cómo puede ser que se excluya a las provincias del debate y del proceso de selección de jueces para la Corte Suprema? Máxime cuando la propia Corte arbitra sobre cuestiones sensibles que afectan directamente a las provincias, como la Coparticipación Federal por ejemplo, las reelecciones o las políticas impositivas.

En fin, el escándalo cripto sigue creciendo mientras el nombramiento de jueces por decreto empieza a generar mucho ruido. Nadie dijo que en la Argentina solo se pueda soportar un escándalo a la vez. Incluso, no es descabellado pensar que muchas veces escándalos diferentes podrían estar conectados.