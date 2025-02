Tuty Amat le respondió a CFK: tildó la intervención del PJ salteño de “arbitraria” y dijo que irá a la Justicia

Luego de que el Consejo Nacional del Partido Justicialista, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, decidiera intervenir los distritos de Salta y Misiones, el PJ salteño emitió un comunicado en el que expresó su “sorpresa y desconcierto” ante la medida. “Nos encontramos sorprendidos y desconcertados ante la arbitraria decisión de intervenir nuestro partido, el que se encuentra ordenado institucional, económica y jurídicamente”, señalaron desde la conducción provincial.

La cúpula justicialista salteña, encabezada por Esteban Tuty Amat, adelantó que buscará impugnar la intervención ante la Justicia. “Se trata de una medida inconsulta, sin fundamentos valederos, por lo que en forma inmediata buscaremos rebatir la misma ante la Justicia”, manifiesta el comunicado.

El escrito también incluyó una fuerte defensa de la autonomía partidaria y el rol de la militancia. “El peronismo no es un sello de goma, sus militantes, los dirigentes y el pueblo no pueden intervenirse. No nos arrebatarán nuestras convicciones ni nuestros principios”, sostiene.

A pesar de la intervención, el PJ Salta aseguró que sus candidatos competirán en las elecciones provinciales de 2025. “Quiero transmitir tranquilidad a los compañeros de la provincia: se garantizará la participación de los candidatos de nuestro espacio en las próximas elecciones del 11 de mayo de 2025”, concluyó el comunicado, que cerró con un enérgico “¡Viva la Patria!”.