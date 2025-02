Salud del papa Francisco: pasó una noche "tranquila" aunque su estado sigue siendo "crítico"

El Vaticano informó este domingo que el papa Francisco pasó una "noche tranquila" en la que ha "descansado", luego de agravarse su estado de salud ayer. Según la Santa Sede, el Pontífice sufrió una "crisis respiratoria" que requirió el suministro de oxígeno a alto flujo, como consecuencia de la neumonía bilateral que lo dejó internado desde hace ocho días.

El papa Francisco pasó una noche tranquila, pero su salud sigue en estado crítico

El escueto comunicado difundido hoy por el Vaticano este domingo indica que el papa Francisco pasó una noche "tranquila" y que ha descansado, después de que este sábado se comunicase que "el estado del Santo Padre continúa siendo crítico" y que "por el momento está en pronóstico reservado".



De acuerdo a la información que la oficina del Vaticano difundió a través de un comunicado, los análisis de sangre revelaron que Francisco sufre una trombocitopenia debido a una anemia, por lo que fue necesaria una transfusión de sangre. El pronóstico del Papa es reservado.

El comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano de este sábado por la tarde dijo: "El estado del santo padre continúa siendo crítico, por lo que, como se explicó ayer (viernes), el papa no está fuera de peligro. Esta mañana el papa Francisco presentó una crisis respiratoria asmática prolongada , que requirió también la aplicación de oxígeno de alto flujo".

"Los análisis de sangre de hoy también revelaron una trombocitopenia, asociada a anemia, que requirió la administración de transfusiones de sangre", prosigue el comunicado.

El comunicado publicado este domingo 23 de febrero por el Vaticano

El Santo Padre continúa vigilante y ha pasado el día en un sillón aunque ha sufrido más que ayer (viernes). Por el momento el pronóstico es reservado", concluye el comunicado.

Francisco, de 88 años, ingresó el pasado viernes 14 de febrero en el hospital Gemelli de Roma a causa de una bronquitis que posteriormente se convirtió en una neumonía bilateral, que ha requerido la administración de antibióticos.

El mensaje del papa Francisco por su salud: "Les pido que recen por mí"

El Vaticano dio a conocer este domingo un mensaje del papa Francisco, en el que explicó que "continua con confianza" la hospitalización en el Policlínico Gemelli, "siguiendo con los tratamientos necesarios". El sumo Pontífice, cuyo estado de salud se agravó ayer debido a una trombocitocenia, añadió que "el descanso también forma parte de la terapia".

Las palabras de Francisco forman parte del mensaje que tenía previsto para el rezo del ángelus de hoy y que difundió la Snata Sede. El último parte médico informó que Jorge Bergoglio pasó una noche "tranquila" aunque su salud sigue en estado crítico.

"Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas", añadió el Papa en su mensaje, que cómo el domingo pasado fue difundido sin que se celebrase el ángelus para que el pontífice pueda descansar.

"En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí", añadió Francisco.

El papa Francisco, ausente en el Jubileo de los Diáconos

A la celebración del Jubileo de los Diáconos en la basílica de San Pedro han asistido unos 4.000 diáconos permanentes, con sus familias, procedentes de Italia y de todo el mundo. Entre ellos, 350 de España, 230 de Brasil, 150 de México y también grupos de Colombia. Sin embargo, debido a su hospitalización, el papa Francisco no pudo asistir a los actos en ocasión del Jubileo de los Artistas y tampoco este domingo al de los diáconos.

Recuerdo al papa Francisco durante la misa en el Vaticano

El pro-prefecto del dicasterio para la Evangelización, Rino Fisichella, quien sustituyó al papa Francisco en la misa de este domingo en ocasión del Jubileo de los Diáconos, pidió que el Señor asista al papa "en su momento de prueba y de enfermedad", al inicio de la homilía.

"Al papa Francisco, aunque en cama de hospital, lo sentimos cercano, presente entre nosotros. Esto nos obliga a hacer aún más fuertes e intensas nuestras oraciones para que el Señor le asista en su momento de prueba y de enfermedad", expresó Fisichella antes de leer la homilía preparada por el Pontífice.

Actos en la Basílica de San Pedro

Mientras tanto, en la Basílica de San Pedro del Vaticano se está celebrando en estos momentos una misa por el Jubileo de los Diáconos, que oficia el pro-prefecto del dicasterio para la Evangelización, Rino Fisichella, en sustitución del papa Francisco.

Las imágenes difundidas de la homilía mostaron a cientos de diáconos congregados en el interior del templo, y también dejó algunos momentos curiosos, como el de varios diáconos tumbados en el suelo, lo que se conoce como acto de postración. Este gesto representa una señal de humildad y encomienda a Dios, y lo realizan los diáconos que van a ser ordenados como diáconos permanentes.

