Ascienden a 321 los muertos por lluvias monzónicas en Pakistán

Al menos 321 personas han muerto y 23 resultaron heridas en las últimas 48 horas por unas lluvias monzónicas inusualmente intensas que generaron inundaciones, deslizamientos de tierra y rayos en el norte de Pakistán, donde este sábado las autoridades aún luchan por hacer llegar ayuda a las zonas afectadas y los rescatistas trabajan contra el tiempo en busca de sobrevivientes.

En los últimos dos días, las lluvias torrenciales más mortíferas golpearon diferentes distritos de la provincia montañosa de Khyber-Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, la más impactada por las tormentas y donde fallecieron 307 personas. La mayoría de las víctimas fueron arrastradas por crecidas repentinas o murieron al derrumbarse sus casas, electrocutadas o alcanzadas por rayos.

Bilal Ahmed Faizi, portavoz de los servicios de emergencia, dijo que más de 2.000 rescatistas habían sido movilizados para recuperar cuerpos y buscar sobrevivientes. "Las fuertes lluvias, los deslizamientos de tierra y las carreteras bloqueadas dificultan el acceso de las ambulancias y los equipos deben desplazarse a pie", añadió. El vocero afirmó que los socorristas intentan evacuar a los sobrevivientes, pero que muy pocos aceptan partir "porque perdieron seres queridos, aún prisioneros bajo los escombros".

Vienen más lluvias

Otras nueve personas murieron en la zona de Cachemira pakistaní. En la parte administrada por India se registraron al menos 60 víctimas en un pueblo del Himalaya, y otras 80 siguen desaparecidas. Por último, cinco personas perdieron la vida en la región turística de Gilgit-Baltistán, en el extremo norte paquistaní, muy popular en verano entre los alpinistas de todo el mundo, pero que las autoridades recomiendan ahora evitar.

En total, 657 personas fallecieron -entre ellas un centenar de niños- y 888 resultaron heridas desde que a finales de junio comenzó una temporada de monzones de una intensidad "inusual", según las autoridades. Para Syed Muhamad Tayab Shah, de la entidad nacional de gestión de catástrofes, "más de la mitad de las víctimas murieron por la mala calidad de las estructuras".

El departamento meteorológico emitió además una alerta de lluvias intensas para el noroeste de Pakistán durante las próximas horas e instó a la población a tomar "medidas de precaución".

