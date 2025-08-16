Lluvias inusualmente intensas causaron estragos en el norte del país. Más de 2.000 rescatistas buscan cuerpos y sobrevivientes bajo los escombros.
"Acuerdo de paz", no cese al fuego, reclamó Trump
El presidente de Estados Unidos, tras su fallida reunión con Vladimir Putin, publicó en Truth Social que los ceses de las hostilidades “a menudo no se cumplen”.El Mundo16/08/2025
El presidente estadounidense, Donald Trump, quien no logró un alto al fuego en Ucrania durante su cumbre en Alaska con el líder ruso Vladimir Putin, publicó un mensaje en su red social Truth Social pidiendo un "acuerdo de paz” en lugar de un cese temporal de las hostilidades. Trump había dicho que quería asegurar un alto al fuego durante la cita con el dirigente ruso, pero tras la reunión no se informaron resultados concretos.
"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple", afirmó Trump en Truth Social al regresar a Washington. También confirmó que recibirá al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el lunes por la tarde en la Casa Blanca.
"Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin", añadió Trump, sugiriendo una cumbre tripartita de la que el Kremlin dijo no tener información alguna. Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin, dijo a la televisión estatal rusa que en el encuentro de Alaska no se discutió nada sobre una reunión tripartita, ni tampoco hay fecha para un nuevo encuentro entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos.
Más sanciones
Poco después, en la televisión ucraniana, un asesor de Zelenski dijo que Kiev primero busca un alto al fuego que facilite las conversaciones, en una aparente señal de que el orden de los factores no debería ser el que propone Trump. "Nuestra mirada de esto es que primero debe haber cese al fuego y luego todo lo demás”, indicó Serhiy Leshchenko.
A su juicio, si los combates siguen su curso mientras se realizan las conversaciones, existe "un gran riesgo de que Ucrania sea chantajeada”. Zelenski, por su parte, señaló a través de X (Twitter) que si no se concreta una reunión trilateral entre él, Putin y Trump o si Rusia "intenta evadir un fin honesto de la guerra”, deberían reforzarse las sanciones, "que son una herramienta efectiva”.
El presidente de Ucrania, que mantuvo una larga conversación telefónica con su par estadounidense, también apoyó una cumbre trilateral con la participación de Vladimir Putin.
Putin y Trump anunciaron que buscarán un “acuerdo para allanar el camino a la paz” en UcraniaEl Mundo15/08/2025
Los presidentes de Estados Unidos y Rusia mantuvieron una cumbre de casi tres horas en la base militar Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska. “Hay que eliminar las raíces del conflicto, estableciendo un equilibro de seguridad en Europa”, advirtieron.
La sentencia de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el ex mandatario de Brasil por supuestamente haber intentado impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Al menos 32 personas murieron y más de 50 están desaparecidas tras las inundaciones provocadas por intensas lluvias en Cachemira, en India. La tragedia ocurrió en una aldea remota en las montañas.
El proyecto en la zona E1, frenado durante 20 años, recibiría aprobación final este mes y bloquearía la conexión directa entre Ramala y Belén.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Milagro 2025: Casi 200 kinesiólogos asistirán a los peregrinos
La presidenta de la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de la Provincia, Lic. Liliana Pastor, detalló que los profesionales cubrirán 15 puntos de atención, distribuidos en distintas localidades de la provincia.
Ángel Causarano, director de Complejo Teleférico Salta brindó detalles de los festejos que prepara el establecimiento para niños y niñas de la provincia. Shows de dinosaurios, pintacaritas, regalos y sorteos, entre las actividades para el domingo.
Variante “Frankenstein” del Covid: revelan nuevos datos de los casos en Argentina y tienen una particularidadSalud15/08/2025
El último informe de vigilancia genómica de la OMS -que mide hasta el 27 de julio- indica que el 54,4 por ciento de las muestras obtenidas a nivel global ya corresponden a este nuevo linaje de Ómicron.