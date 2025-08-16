"Acuerdo de paz", no cese al fuego, reclamó Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien no logró un alto al fuego en Ucrania durante su cumbre en Alaska con el líder ruso Vladimir Putin, publicó un mensaje en su red social Truth Social pidiendo un "acuerdo de paz” en lugar de un cese temporal de las hostilidades. Trump había dicho que quería asegurar un alto al fuego durante la cita con el dirigente ruso, pero tras la reunión no se informaron resultados concretos.

"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple", afirmó Trump en Truth Social al regresar a Washington. También confirmó que recibirá al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el lunes por la tarde en la Casa Blanca.

"Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin", añadió Trump, sugiriendo una cumbre tripartita de la que el Kremlin dijo no tener información alguna. Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin, dijo a la televisión estatal rusa que en el encuentro de Alaska no se discutió nada sobre una reunión tripartita, ni tampoco hay fecha para un nuevo encuentro entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos.

Más sanciones

Poco después, en la televisión ucraniana, un asesor de Zelenski dijo que Kiev primero busca un alto al fuego que facilite las conversaciones, en una aparente señal de que el orden de los factores no debería ser el que propone Trump. "Nuestra mirada de esto es que primero debe haber cese al fuego y luego todo lo demás”, indicó Serhiy Leshchenko.

A su juicio, si los combates siguen su curso mientras se realizan las conversaciones, existe "un gran riesgo de que Ucrania sea chantajeada”. Zelenski, por su parte, señaló a través de X (Twitter) que si no se concreta una reunión trilateral entre él, Putin y Trump o si Rusia "intenta evadir un fin honesto de la guerra”, deberían reforzarse las sanciones, "que son una herramienta efectiva”.

Con información de (AFP, dpa