Editorial Cara a Cara: "La peor semana de Milei"

"Qué tal, cómo les va, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a hablar un poquito del Gobierno Nacional, cortito, una introducción nada más, porque la figura de Milei sigue dando qué hablar y siempre da motivos como para estar en los distintos medios, ya sea provinciales, nacionales, pero indudablemente este hombre tiene un atractivo muy especial, de eso no hay ninguna duda. Ya sea para las cosas que uno considera que son un error y para los aciertos que tal vez, considera que son pocos los que tienen, pero esa es una mirada que podemos tener cada uno, de acuerdo a lo que pensamos y es lógico. Si usted, que está del otro lado también va a coincidir conmigo, a lo mejor esté de acuerdo con lo que estamos diciendo esta noche y tal vez no, seguramente no, porque los números parece que le siguen dando a Milei, pero vamos a ver cómo termina todo esto.

Esta fue la peor semana del Gobierno de Milei, sin ninguna duda, Milei un hombre que se caracterizó por desprestigiar a todo el mundo, o sea mostrar una soberbia muy grande, mostrar una extrema inteligencia de quererse convertir en el premio Nobel de Economía, de decir que los políticos argentinos son de cabotaje, o sea que él es el único internacional, que él juega en otra liga. La verdad que siempre en tono peyorativo hacia los demás, bastardeó a senadores, bastardeó a diputados, bastardeó a gobernadores, bastardeó a cuánta persona se ponga enfrente, sobre todo, si son mujeres, sobre todo en el arte, en lo que hizo con dos artistas argentinas, realmente fue denigrante para él mismo y para nosotros que escuchamos y decimos, no hay derecho semejante de ensañamiento hacia dos personas que están haciendo su laburo. Pero así es Milei, ahora parece que de tan piola que era, se convirtió de golpe en soga, o sea, ya se pasó de piola, parece que esta situación lo ha desbordado, parece que este fin de semana fue terrible para Milei y todo su equipo, por algo será, si hubiese estado tranquilo, que no hubiese hecho nada malo, la cosa tal vez sería distinta, o sea el hombre hubiese estado descansado el fin de semana y el día lunes a la mañana, se hubiese levantado, se hubiese tomado un cafecito y se hubiese ido a laburar como hará todos los lunes, me imagino, pero no fue así, estuvo encerrado en Olivos con su hermana. El jefe, como le dice él, maneja toda la parte política de su gobierno, pero ahora parece que está implicada en algo más, no solamente en ser la madre espiritual de él, sino en ser la vendedora de las entrevistas, así está siendo acusada, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por lo tanto no es que le tocó a un solo Milei, le tocó a dos, ¿y de qué están acusados? De estafa. Por lo tanto hasta ahora teníamos en el país una sola persona identificada como "la chorra", ustedes saben a quién me refiero, y ahora parece que aparecieron "los chorros", o sea, siempre a los argentinos nos pasa algo, de todas maneras vamos a ir desglosando algo de lo que ha pasado.

En su charla con Viale, cada uno hará sus consideraciones, pero no debe ser fácil haber estado en los zapatos de Viale ese día, con todo un batallón de gente que quería saber qué iba a pasar con la entrevista de Milei, porque la verdad que puede salir con cualquier cosa, y además totalmente guionada, se pudo ver después, porque, tenían las preguntas de uno, tenían el asesoramiento del otro, la nota fue cortada, todo lo que ustedes seguramente ya saben, pero hay unos puntos que hemos rescatado para que usted los pueda escuchar esta noche en nuestro programa.

¿Usted sabe qué es Libra, además del signo del zodiaco del Presidente? Esto no lo entiende ni él, porque realmente esto es una irrealidad, si no sería bueno saber dónde están los casi, 200 millones de dólares de los que participaron en este caso, todo realmente muy contradictorio, Milei trata de confundir todo, pero trata en beneficio propio. Él dice que él no lo publicitó, él lo difundió, puso todos los datos allí para que la gente que entiende de esto, automáticamente se prenda en la página y se recauda lo que se recaudó, pero eso no es nada, porque eso fue el viernes a la noche, después lo levantó, sí, pero el lunes a la mañana parece que volvieron otra vez, lo volvió a publicar y otra vez se fue para arriba y después desapareció. O sea, esto fue una estafa.

Ustedes me deben haber escuchado 20 mil veces a mí, no porque yo sea un genio, sino es la visión que tengo, no solamente de Milei, sino también de Caputo, que son dos timberos impresionantes. Entonces tener como Ministro de Economía un timbero, la verdad que es peligroso, usted podrá coincidir conmigo o no. Pero bueno, qué terminó diciendo Milei en la nota, que hay que poner filtros, por qué quiere poner filtros Milei, si el mayor filtro que él tenía era su hermana que no dejaba pasar a nadie. Ahora, qué pasa, fueron acusados intermediarios que cobraban para poder acercarse a Milei, ¿quién los cobraba? Y hasta ahora lo que se dice es que la señora Karina Milei, o sea que no es una santita ni nada por el estilo, sería una mujer que estaba totalmente comprometida con recaudar, ¿para quién? Y será para Milei. Milei se metió en esta organización, siendo el number one, de la economía mundial, y no sabía en lo que se estaba metiendo, pero además de meterse en esta situación, lo hizo con lo más full de todas las organizaciones que hay en el mundo, o sea, por eso viene otro de los problemas, ¿por qué? Porque la empresa que está actuando con esto, no tiene ningún prestigio a nivel internacional y son dos buscavidas que le están haciendo la vida imposible ahora, y si no ustedes, presten atención, que los que se quedaron con el dinero, que dijeron, yo acá tengo 100 millones, hasta ese momento tenía 100 millones de dólares, dicen que son de la Argentina, le doy 48 horas al gobierno para que me diga qué hago con eso, ¿Por qué al gobierno? ¿Qué tendría que ver el gobierno argentino con eso? O sea, ¿el gobierno argentino era el dueño de esa plata? Era Milei, ¿quién era? No sabe que la tiene, ¿por qué no la manda? O lo estaba amenazando diciéndole, a ver, amigo, vamos a aclarar bien las cosas porque esto tiene que seguir, porque si no sigo, yo voy a contar todo y es lo que están contando despacito. Esto va a ser una pelea dura, de Milei, porque ya ahora hay juicios en Estados Unidos, o sea, no es un chiste esto, porque puede ser que por la Justicia Argentina pase, pero la justicia de Estados Unidos parece que no, porque estas cosas las persiguen a muerte. Pero él quiere poner filtros, o sea, ¿qué le va a sacar el poder a la hermana de los filtros? ¿Por qué se lo sacaría? ¿Echó a alguien de su gabinete?

Pudimos escuchar una charla del artesano que hizo el bastón presidencial, que un día lo habían invitado a través de un participante del gobierno de Milei que todavía no era gobierno, eran cuando estaban proponiéndolo, y le dijeron, ¿por qué no lo traía a la cena de los miércoles? Le dijeron a Maslatón, y le dijo, sí, cómo no, te doy el teléfono. Y llamó a Karina Milei, ella le quiso cobrar 2 mil dólares por la presencia de Milei en la cena, parece que son grandes recaudadores.

Todas esas explicaciones seguramente se las tendrán que dar a la Jueza María Servini. Poner filtros, esto es lo que quiere hacer el Presidente después de todo esto que ha pasado. Milei, creo que se te va a hacer muy difícil explicar esto en el correr de los días, y más que todo ante la justicia, me parece que va a ser muy difícil. Él hasta ahora era un experto. Así que está complicado el amigo Milei.

Qué tenemos para esta noche. Esta noche la tenemos a la licenciada Carolina Romano, ella es Secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, no solamente de la UNSA, sino también está trabajando en la Católica. Vamos a hablar de la repercusión internacional de esto y qué le puede significar en el futuro a Milei esto que está pasando hoy en el país. Y después vamos a estar con el Gobernador de la provincia, el Dr. Gustavo Sáenz".