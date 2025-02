En el marco de la celebración del aniversario °212 de la Batalla de Salta, el Gobernador de la provincia, el Dr. Gustavo Sáenz visitó Cara a Cara, para dialogar con el periodista Mario Ernesto Peña respecto a los grandes problemas de la agenda política provincial y nacional.

Al ser consultado por las sucesivas críticas que recibe de diversos sectores de la oposición, el Gobernador insistió en la necesidad de "dejar de lado las mezquindades y los partidos políticos", en función de "vivir en una Argentina sin drogas". Sin embargo cuestionó que en Salta, la oposición parece actuar al revés, cuando cuestiona el accionar de la Justicia y las medidas del gobierno, que buscan enfrentar al crimen organizado y al negocio del narcotráfico. "Terminan siendo funcionales al narcotráfico generando la idea del narco estado".

En este sentido, se refirió a la causa por intimidación pública, que investiga la fiscalía de ciberdelincuencia, que tiene como imputado al Diputado Nacional Emiliano Estrada, "nunca me imaginé que detrás de una investigación... nunca me imaginé que podía estar él en esto", manifestó el gobernador quien además reconoció haber jugado un papel importante en la formación del Contador Estrada, quien se desempeñó como Ministro de Economía durante el Gobierno de Juan Manuel Urtubey. A pesar del vínculo personal que los unía, Sáenz señaló que es necesario que la justicia investigue si se cometió un delito.

"No podemos decir cualquier barbaridad. No puedo calumniar, no puedo injuriar, no puedo mentir y que nadie me pueda decir nada y mucho menos hacerlo desde el anonimato", manifestó el Gobernador.

Dijo además que acusarlo a él a título personal "habla de lo miserable que se puede ser en política, aprovechando situaciones, siendo oportunistas, ventajistas".

Sin embargo el Gobernador reconoció que las críticas no provienen de un solo sector o de una sola persona, escogió el humor para fijar un tiro por elevación a sus adversarios, citó la canción "Ojo con los Orozco" de León Gieco y dijo, "son 8 los monos, yo los conozco y los tengo identificados".

"Todos tienen el mismo objetivo, golpear a Sáenz. Los convoqué en varias oportunidades, para hacer cosas juntos, evidentemente, ya se juntaron una vez, para competir en la gobernación, siguen juntos a nivel provincial, haciendo este tipo de operaciones, pero a nivel nacional se muestran distintos", finalizó el Gobernador.