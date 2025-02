El escándalo por la criptomoneda $LIBRA ha puesto en el centro de la polémica al presidente Javier Milei, quien, a través de su cuenta en redes sociales, recomendó la inversión en el activo digital que en pocas horas se desplomó, dejando grandes pérdidas entre los compradores. “Es un hecho grave que debe ser investigado”, advirtió en Agenda Abierta el diputado nacional mandato cumplido, Pablo Kosiner, quien recordó que incluso el expresidente Mauricio Macri consideró la situación preocupante, considerado aliado del Gobierno.

El punto central de la controversia es que Milei no solo mencionó la criptomoneda, sino que también compartió el enlace y el contrato del token, lo que, según especialistas, impulsó su valor inicial y generó condiciones para lo que en el mundo cripto se conoce como rug pull, una maniobra fraudulenta en la que los creadores de un activo digital retiran su liquidez y lo dejan sin respaldo. “Un presidente no puede recomendar una inversión privada, menos aún con un acceso directo a la transacción”, señaló.

Apenas cuatro horas después del tuit, el valor de $LIBRA se desplomó, dejando a miles de inversores con pérdidas significativas. La respuesta de Milei fue aún más cuestionada: “Bueno, en realidad yo no estaba tan interiorizado”. Para la oposición, este argumento agrava la situación. “Un presidente no puede decir que no sabía lo que estaba promoviendo, cuando hay personas que perdieron millones de dólares”, sostuvo Kosiner.

El escándalo ha trascendido las fronteras de Argentina y ya es investigado en Estados Unidos. La gran incógnita ahora es si la Justicia intervendrá para esclarecer la posible responsabilidad del mandatario en esta operación. Mientras tanto, el gobierno sigue intentando minimizar el impacto del caso, pero el episodio marca un nuevo golpe a la imagen de Milei en el plano local e internacional.

Al concluir el exdiputado nacional subrayó que la presunta mega estafa “ha sobrepasado los posicionamientos políticos coyunturales". "No importa si los afectados son argentinos o no. Lo que importa es que el presidente hizo algo que no debía hacer”, completó.