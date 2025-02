El PRO cruzó al Frente Liberal de Castillo, aunque reconoció que están en “crisis”

Por Aries, el diputado provincial por la Ciudad de Salta y referente del PRO, José Gauffin, afirmó que Alberto Castillo, dirigente del nuevo Frente Liberal Salteño y anteriormente integrante del PRO, no puede ser parte de la oposición ya que “es parte del gobierno de Gustavo Sáenz”, lo que explica su expulsión del frente.

“Castillo ahora se viste de liberal, pero su posición es clara: el PRO busca ser oposición y él no está ahí, por eso dice que no existimos. No puede ser un político bicéfalo”, sentenció.

Por otro lado, Gauffin afirmó que el partido enfrenta un gran problema debido al largo período de intervención por el que atraviesa, lo que impidió la consolidación de liderazgos.

“Tenemos el compromiso definitivo de llamar a elecciones luego de las comisiones provinciales para tener claridad respecto a la posición de los dirigentes del PRO”, señaló, y remarcó que se quiere “seguir siendo coherentes ante los salteños y conformar un bloque de legisladores mucho más potente”.

En ese sentido, Gauffin destacó la necesidad de una oposición que controle al gobierno que gestiona. “Tenemos cuatro o cinco legisladores en una Cámara totalmente oficialista y la Auditoría de la Provincia está colonizada por la política y el oficialismo”, sostuvo, por lo que se busca construir una propuesta “seria, definitiva y sin infiltrados”.

El diputado indicó que se están barajando nombres y analizando nuevas propuestas para formar parte del “cambio definitivo” del PRO.