Rosario Central le ganó por 2-1 a Lanús en el Gigante de Arroyito, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2025. Jaminton Campaz, la figura del equipo, le dio la ventaja rápido al Canalla desde temprano con un golazo, e Ignacio Malcorra extendió el marcador desde el punto de penal. Walter Bou consiguió el descuento, pero no alcanzó para el Granate, que volvió a perder.

El primero del partido se llevó todos los aplausos y se perfila como el gol de la fecha. Jaminton Campaz, la figura del equipo convirtió un verdadero golazo: desde el despeje de Nahuel Losada en el arco visitante, la pelota quedó en los pies del equipo local que, con tres toques, se la cedieron al colombiano. Se llevó la pelota por el lado izquierdo de la marca y, en el afán de tirar un centro, le salió al arco e hizo explotar al Gigante de Arroyito.

Desde allí, el encuentro fue todo de Central. Con posesión de pelota, toques, pases precisos y ataques, dejó atrás a Lanús que no mantuvo una idea de juego clara. Casi al final del primer tiempo, llegó la polémica que iba a terminar en el segundo. Una mano de Bou en el área local mantuvo al VAR y al árbitro Luis Lobo Medina en revisión por diez minutos.

Tras confirmarse la infracción que plantó la duda los televidentes por una supuesta posición adelantada de Enzo Copetti, Malcorra agarró la pelota y se hizo cargo de patear desde los doce pasos, para cumplir con la ley del ex.

Con la bronca del banco visitante y de Mauricio Pellegrino, DT del Grana, el local se fue tranquilo al entretiempo.

La segunda mitad no tuvo demasiado cambio. Central se mantuvo arriba, con superioridad por sobre el rival, al igual que lo hizo en la primera fecha cuando le ganó por 3-0 a Godoy Cruz.

Lanús se despertó recién a los 40 minutos que, con el ingreso de Alexis Canelo, cambió el panorama. El ex Independiente metió un pase filtrado a los pies de Bou, para que se perfile de zurda y ponga el 2-1 final. A pesar de presionar por el empate, no le alcanzó al Grana que no levanta cabeza luego de la dura derrota frente a Riestra en La Fortaleza.

Con información de TyC Sports