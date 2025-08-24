Argentinos goleó y hundió a Racing en la zona A del Torneo Clausura

Por la sexta fecha del Torneo Clausura este domingo Racing y Argentinos Juniors se vieron las caras en el estadio Diego Maradona.

Sin Gustavo Costas en el banco, la Academia sufrió una goleada 4 a 1 de visitante.

Los goles de Argentinos fueron anotados por Alan Lescano (27′ PT), Hernán López Muñoz (5′ ST), Matías Giménez (14′ ST) y Nicolás Oroz (24′ ST), mientras que Tomás Conechny (25′ PT) marcó para Racing.

En cuanto a las estadísticas, Argentinos tuvo una posesión del 45% y realizó 14 tiros al arco, mientras que Racing tuvo un 55% de posesión y 13 tiros al arco.No se registraron tarjetas rojas durante el partido.

Argentinos se posiciona 7° en la tabla de la Zona A, mientras que Racing ocupa el 14° lugar. El próximo partido de Argentinos será contra I. R. (M) el 30 de agosto a las 17:00 hs, y Racing se enfrentará a Unión el 31 de agosto a las 21:15 hs.

Con información de TN