Argentinos goleó y hundió a Racing en la zona A del Torneo Clausura

El 'Albo' no pudo con Madryn y se estanca en la tabla
La derrota impidió que Gimnasia y Tiro acorte distancias con la cima de la tabla. En la próxima fecha recibe de local a Alvarado y deberá ganar para escalar posiciones.
La Academia, que venía de meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Peñarol, fue superada contundentemente por el Bicho en la sexta jornada.Deportes24/08/2025
Por la sexta fecha del Torneo Clausura este domingo Racing y Argentinos Juniors se vieron las caras en el estadio Diego Maradona.
Sin Gustavo Costas en el banco, la Academia sufrió una goleada 4 a 1 de visitante.
Los goles de Argentinos fueron anotados por Alan Lescano (27′ PT), Hernán López Muñoz (5′ ST), Matías Giménez (14′ ST) y Nicolás Oroz (24′ ST), mientras que Tomás Conechny (25′ PT) marcó para Racing.
En cuanto a las estadísticas, Argentinos tuvo una posesión del 45% y realizó 14 tiros al arco, mientras que Racing tuvo un 55% de posesión y 13 tiros al arco.No se registraron tarjetas rojas durante el partido.
Argentinos se posiciona 7° en la tabla de la Zona A, mientras que Racing ocupa el 14° lugar. El próximo partido de Argentinos será contra I. R. (M) el 30 de agosto a las 17:00 hs, y Racing se enfrentará a Unión el 31 de agosto a las 21:15 hs.
Con información de TN
Con dos goles de penal, Sportivo Belgrano venció por 3-2 a Juventud Antoniana por la fecha 6 de la Fase Campeonato. Con esta derrota el Santo se ubica en la posición 7 con 4 puntos.
El abogado se descompensó en la madrugada de este domingo y perdió la vida unas horas después. Padecía una complicada enfermedad.
Tras el partido, Scott Robertson reconoció el mérito de los argentinos. “Duele”, dijo respecto de la derrota que sufrió Nueva Zelanda.
“El impacto fue tan fuerte que, pese a los intentos médicos, no se pudo hacer nada para salvarlo”, indicaron las fuentes.
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
