Con final polémico, el 'Santo' se quedó con las manos vacías y comprometió su clasificación

Juventud Antoniana perdió 3 a 2 contra Sportivo Belgrano por la sexta fecha del Torneo Federal A. La derrota deja al equipo salteño con pocas chances en el Nonagonal, pero la polémica fue la actuación del árbitro José Sandoval, que cobró un penal dudoso en el último minuto del encuentro.

El partido se mantuvo parejo hasta el final. Los goles para Sportivo Belgrano fueron de Enzo Avaro a los 49 y 90+10, ambos de penal, y de Camilo Alessandría a los 77 minutos. Por el lado del "Santo" marcaron Maximiliano Alejandro Vargas a los 38 y Juan Cruz Franzoni a los 84 minutos.

Con este resultado, Juventud Antoniana queda en el séptimo lugar de la tabla con 4 puntos, mientras que Sportivo Belgrano se ubica en el segundo puesto con 12. El próximo encuentro para el equipo salteño será el 31 de agosto, cuando se enfrente a Atlético Rafaela.