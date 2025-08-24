Con final polémico, el 'Santo' se quedó con las manos vacías y comprometió su clasificación

El 'Albo' no pudo con Madryn y se estanca en la tabla
La derrota impidió que Gimnasia y Tiro acorte distancias con la cima de la tabla. En la próxima fecha recibe de local a Alvarado y deberá ganar para escalar posiciones.
Con dos goles de penal, Sportivo Belgrano venció por 3-2 a Juventud Antoniana por la fecha 6 de la Fase Campeonato. Con esta derrota el Santo se ubica en la posición 7 con 4 puntos.Deportes24/08/2025Ivana Chañi
Juventud Antoniana perdió 3 a 2 contra Sportivo Belgrano por la sexta fecha del Torneo Federal A. La derrota deja al equipo salteño con pocas chances en el Nonagonal, pero la polémica fue la actuación del árbitro José Sandoval, que cobró un penal dudoso en el último minuto del encuentro.
El partido se mantuvo parejo hasta el final. Los goles para Sportivo Belgrano fueron de Enzo Avaro a los 49 y 90+10, ambos de penal, y de Camilo Alessandría a los 77 minutos. Por el lado del "Santo" marcaron Maximiliano Alejandro Vargas a los 38 y Juan Cruz Franzoni a los 84 minutos.
Con este resultado, Juventud Antoniana queda en el séptimo lugar de la tabla con 4 puntos, mientras que Sportivo Belgrano se ubica en el segundo puesto con 12. El próximo encuentro para el equipo salteño será el 31 de agosto, cuando se enfrente a Atlético Rafaela.
La Academia, que venía de meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Peñarol, fue superada contundentemente por el Bicho en la sexta jornada.
El abogado se descompensó en la madrugada de este domingo y perdió la vida unas horas después. Padecía una complicada enfermedad.
Tras el partido, Scott Robertson reconoció el mérito de los argentinos. “Duele”, dijo respecto de la derrota que sufrió Nueva Zelanda.
“El impacto fue tan fuerte que, pese a los intentos médicos, no se pudo hacer nada para salvarlo”, indicaron las fuentes.
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
