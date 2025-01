PAMI en Orán: “Tenemos un cardiólogo para 27 mil afiliados”

La situación del PAMI en el norte de Salta es alarmante. Según José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados de Hipólito Yrigoyen, el sistema enfrenta una severa crisis debido a la falta de personal, la implementación ineficiente de la digitalización y los ajustes en medicamentos gratuitos. “La agencia de Orán tiene solo cuatro empleados para atender a más de 27.000, 10.000 u 8.000 jubilados. Es una muestra clara de abandono hacia el norte provincial”, señaló Guerrero en Aries.

En tal sentido, explicó que la digitalización del PAMI, que en teoría busca mejorar la atención, está generando mayores barreras para los afiliados. “Esta modalidad puede funcionar en Buenos Aires, pero acá no. Muchos jubilados tienen teléfonos básicos y no saben cómo manejarse con las plataformas digitales. Estamos hablando de personas mayores de 75 u 80 años, muchas de las cuales están solas”, lamentó. Además, agregó que el sistema colapsa constantemente, dificultando aún más el acceso: “A las 8 de la mañana ya no podés entrar a la página del PAMI porque está saturada”.

En la misma línea, afirmó que el problema se agrava con la escasez de especialistas médicos en la región. “Tenemos un solo cardiólogo para 27.000 afiliados. Además, PAMI redujo la cobertura de medicamentos gratuitos. Ahora, si no cumplís con ciertas condiciones, te cobran remedios esenciales. Es un ajuste tremendo que termina golpeando siempre al jubilado”, denunció Guerrero.

Finalmente, Guerrero reclamó mayor presencia del PAMI en el norte de Salta. “Los jubilados tienen que viajar hasta 40 kilómetros para resolver trámites que deberían poder hacer en sus comunidades. La digitalización debería ser una herramienta útil, pero sin personal suficiente ni acceso adecuado, es solo una traba más. Estamos peor que antes”, concluyó el titular del centro de jubilados.