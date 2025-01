El Gobernador es un activo promotor y tras un breve receso, reapareció lanzando una importante obra pública.

Se trata de la Autopista del Valle de Lerma, cuya licitación fue convocada en un acto público. Será la continuidad de la Autopista Oeste, según precisó el ministro de Infraestructura y a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, quien dio los detalles. Son 22 kilómetros que se van a ejecutar a la par de un canal colector pluvial de 12 km de extensión, imprescindible tratándose de una zona que suele inundarse en la temporada de lluvias.

Otro dato relevante es que se trata de una inversión de 163.500 millones de pesos, monto que representa la mitad del presupuesto provincial para 2025 en materia de obra pública. Es la inversión más grande de la gestión de Gustavo Sáenz y tiene su particularidades. No puede golpear puertas en la Casa Rosada, como venía haciendo en su primer mandato, dado que el gobierno de La Libertad Avanza no considera que sea el Estado el que deba efectuar estos trabajos, si lo puede hacer el sector privado. Sería una posibilidad, si se tiene en cuenta que se trata de un tramo entre Cerrillos y El Carril, con una circulación promedio actual de 14.400 vehículos por día. La obra presentada como una vía alternativa a la maltrecha ruta nacional 68 está diseñada con una proyección a 50 años, para la circulación de 40.000 vehículos diarios. El peaje podría ser atractivo para la inversión privada. Pero no está concebida en esos términos y lo dejó en claro el mensaje del gobernador Gustavo Sáenz en el acto de lanzamiento de la licitación.

Analizando el presupuesto de obras públicas para 2025 se puede corporizar la envergadura de esta autopista. Totaliza casi 272 mil millones de pesos, previendo 57 mil millones para vivienda, 33 mil millones para infraestructura de educación, 22 mil millones para obras en salud y 28 mil millones de pesos para trabajos previstos por organismos autárquicos y sociedades del Estado. Se suman 90 mil millones destinados a rutas provinciales, un poco más de la mitad del costo de esta sola obra vial. Cabe aclarar que está previsto realizarla en 3 años, por lo que sólo ocupará un tercio de la previsión global, que no es poco.

El mandatario provincial tiene un profundo apego a la obra pública y cuando debe exponer su gestión busca que se refleje en realizaciones de esa naturaleza. En su mensaje de este lunes enfatizó en que “es muy triste pasar desapercibido” tratándose de servidores públicos, como son los gobernantes. “Por eso lo más importante es trascender, y de la única forma es con obras, que son las que quedan porque los hombres nos vamos“, dijo Gustavo Sáenz.

Poner a la Provincia en una senda de desarrollo quizás sea una forma más efectiva de alcanzar la trascendencia que busca. Así lo entendió un par muy cercano a su tarea como es el gobernador de San Juan. Marcelo Orrego fue el único mandatario provincial argentino invitado a participar del acto de asunción del presidente de la nación más importante del mundo. No se trata del hecho puntual de haber tenido franqueado el acceso al Capitolio sino su significación.

La provincia cuyana, al igual que Salta, tiene un potencial minero, energético, turístico y productivo que le fue reconocido como preponderante a la hora de la convocatoria. Y dio un paso adelante al exponer la predisposición para establecer vínculos beneficiosos con otras naciones.

Con esos pasos es que se transforman las sociedades, construyendo nuevas oportunidades.

Salta, 21 de enero de 2025