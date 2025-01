Editorial Cara a Cara: “Definiciones”

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y más con los temas que vamos a tratar en el día de hoy.

Seguramente usted, su familia, están en redes, hoy la mayoría de las personas están en redes. Digo esto porque yo nunca estuve en redes, apenas si manejo el WhatsApp y hasta ahí llego con mi celular, no manejo las redes, no me gustan las redes, nunca me gustaron, y no me gustaron en función de las difamaciones que se pueden llegar a hacer ahí. Y ahora apareció un elemento nuevo que es TikTok, realmente llama la atención las barbaridades que se pueden decir allí de la gente.

Esto comenzó hace tiempo, si no me equivoco, esto lo empezaron a trabajar de la época de Petrón, fue un funcionario del gobierno de Juan Carlos Romero, después siguió trabajando con Fernando Yarade, y últimamente estuvo trabajando directamente en la campaña de Emiliano Estrada. Es un hombre que tiene estas características de hacer porquerías a través de las redes, o por lo menos así lo interpreté yo en su momento y se lo dije a él. Él siempre lo negó, como lo niegan todos los que hacen barbaridades a través de las redes. Pero como todo llega, la semana pasada, recibí un WhatsApp con información que había salido en Canal 10, era una noticia en desarrollo. Yo la recibí, insisto, a través del WhatsApp. Pero pasaron las horas, y recibí un WhatsApp de la señora Mónica Juárez. La señora Mónica Juárez hacía referencia también a eso. Bueno, después que recibo esto, dije, esto está tomando otro cariz, esto es en serio, podía haber sido una información apresurada a lo mejor, pero no, al contrario, fue la primicia que dio Canal 10, y esto me lo certifica cuando la señora Mónica Juárez publica un video que también circula en TikTok.

¿Cómo era la operatoria? parece que este señor que nombré anteriormente, junto con el Diputado Emiliano Estrada, se dedicaban a ese tipo de cosas. ¿Con qué? Y con la plata del Estado. Las tres personas que están involucradas en esto, que ya pasaron por la Fiscalía de Ciber Delincuencia, se creó después de una resolución de la Cámara de Diputados, comenzaron a trabajar y a hacer una investigación de todo ese material. Está involucrado el señor este, el señor Alleman, la señora Arias, y otro señor más, eran tres. El tercero no trabajaba dentro de la línea de Emiliano Estrada, no trabajaba en la Cámara de Diputados de la Nación, no era dependiente de él, pero según dijo él en su manifestación, él recibía llamados a través de líneas, que en definitiva no se sabe la identidad de dónde es, le daban el material, le daban los argumentos de lo que tenía que hacer, y el señor se identificaba como Mena. Esto es lo que le dijo este señor a la justicia. En el caso de los otros dos, un señor hacía el armado, una señora le llevaba todo, y esos dos eran empleados del señor Emiliano Estrada en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta es la ficha de los empleados que tiene Emiliano Estrada dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Esto lo paga el Estado, esto lo pagamos todos. Alonso Javier Alleman, es el que hacía el material. Bustamante Arias, Florencia Inés, la que, según dice Alleman, le llevaba el material para que hagan las cosas estas, las travesuras y las porquerías estas que estuvieron haciendo a través de TikTok difamando personas. Los dos empleados de la Cámara de Diputados de la Nación, nada más ni nada menos, los dos. Y el tercero, que dice que era contratado por un señor del apellido Mena, no dijo otra cosa en la Fiscalía, alguien que recibía 30.000 pesos por cada trabajo que hacía. ¿Cuál era? Y era el de difamación. Pero Alleman, cuando estuvo ante la Fiscal haciendo su exposición, cuando fue indagado por la justicia, dijo que a él le llevaban todo el material. O sea, le llevaban los textos, los títulos, las imágenes, todo, él lo único que hacía era el armado. Bueno, parece que encontraron muchas más cosas en sus celulares y esto estaría hablando a las claras de que en esta semana podría llamarse a declarar directamente al Diputado Nacional Emiliano Estrada. ¡Qué buena noticia, ¿no? Un diputado de la Nación, que a su vez se había victimizado en algún momento diciendo que a él lo estaban difamando. Y parece que lo hacía para cubrirse, como dice la señora Mónica Juárez, ¿no?

Vamos al orden local. Elecciones el 4 de mayo, ya se los conté la semana pasada. Y hay problemas, como hay problemas a nivel nacional, parece que los partidos, en la medida que se van haciendo un poquito más grandes, los problemas surgen. Los problemas de La Libertad Avanza a nivel nacional, son evidentes entre Milei y la Vicepresidenta. Ahora, lo que nos interesa a nosotros, que es Salta, parece que también hay problemas. Es increíble porque no conocemos a muchos libertarios. Sin embargo, cuando se presentó en Salta, que estuvo la señora Karina Milei, estuvo el señor Menem, vinieron otros funcionarios, cuando se presentaron en fotografías para la prensa, ¿quién estaban? Estaba Zapata, estaba la señora Orozco y estaba Alfredo Olmedo. No había nadie más. Pero parece que el movimiento venía creciendo por fuera. O sea, había gente que también se quiso, en algún momento, anotar y trabajar junto con ellos. Una de ellas es la abogada Alba Quintar, que la dejaron totalmente afuera. Es más, no la dejaron afiliarse. Quiere decir que el crecimiento, en cambio de traer realmente crecimiento, trae un cerramiento de tres personas, cuatro a lo sumo, que están trabajando en Salta, y que lo que quieren seguramente son los próximos cargos.

Los próximos cargos serían a nivel nacional, porque se dice que a nivel provincial no se van a presentar. Parece que el partido todavía no está lo suficientemente grande como para eso. Pero sí, la pelea parece que viene con el round final en los Diputados Nacionales y en los Senadores. Y allí es donde está verdaderamente el problema planteado. ¿Por qué? Y porque sobran personajes y faltan cargos. ¿Quién iría a pelear la Senaduría Nacional? ¿Quién? Olmedo. ¿La iría a pelear Romero? ¿La iría a pelear Zapata? ¿Quién la iría a pelear? ¿La iría a pelear la Diputación Nacional de la Libertad de Avanza? Y no son muchos tampoco, ¿no? Iría Moreno, a lo sumo, y algún otro que esté por allí. Pero no hay muchas personalidades dentro del ámbito político como para sumarse a esa causa. Lo vamos a hablar con Alba Quintar.

Segundo bloque. ¿Qué pasa, en definitiva, con el mercado municipal? El mercado municipal fue noticia los últimos meses del año, después del incendio, después de todo lo que pasó. Y un día salió una resolución que la hizo el intendente de la capital, dijo, vamos a intervenir en el mercado. Claro, trajo una conmoción esto. ¿Por qué? Y porque llevaba muchos años Muratore allí. Eso no quiere decir que tenía que seguir toda la vida tampoco. También se había hablado en algún momento de que el mercado municipal no era municipal, que la donación que había hecho la familia San Miguel era directamente al gobierno provincial. Eso yo no sé si estaba usado como alguna amenaza de algo, porque decían que los papeles estaban guardados en la caja fuerte, nunca aparecieron, no se sabe muy bien qué pasó. Sin embargo, el Intendente tomó la determinación y fue a fondo y hoy está intervenido el mercado municipal. Nosotros lo invitamos a Juan Manuel Chalabe, nada más ni nada menos que el Jefe del Gabinete del gobierno municipal, vamos a estar hablando esta noche también con él".