SAETA analiza nuevos aumentos en el boleto

Por Aries, el presidente de SAETA, Claudio Mohr aseguró que “se está analizando una readecuación de tarifas mirando el cierre del año, considerando que el último aumento fue hecho sobre la inflación de fines de julio, por lo que hay inflación acumulada”.

En ese sentido, Mohr destacó el esfuerzo que la empresa, en conjunto con el gobierno provincial realiza para mantener la tarifa en su costo actual, pero “hay que readecuarla porque si no se requieren fondos de otros sectores y no es lo correcto” afirmó.

“En poco tiempo haremos el planteo para rever el costo pero teniendo en cuenta el contexto económico y social. En el Excel, los números dan, pero se debe tener una mirada del contexto y analizar si la gente va a poder hacer frente a un nuevo aumento” sostuvo.

Respecto a los beneficiarios de gratuidades, Mohr señaló que, si bien, el sistema es ley, “se puede modificar según el contexto económico” por lo que no descartó nuevas normas. “Es momento de valorar los números, la inflación no corre como antes desaceleró, pero no desapareció y es innegable que hay acumulación” finalizó.