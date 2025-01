Salta: “El control de frontera vino para quedarse”

"El control de frontera vino para quedarse", afirmó Gaspar Solá Usandivaras, ministro de Seguridad de Salta, durante su participación en el primer programa de la temporada 2025 de Cara a Cara, con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña.

El funcionario destacó la relevancia geográfica de Salta, que comparte límites internacionales con Bolivia, Chile y Paraguay, además de fronteras interprovinciales. "Sin duda, uno de los mayores puntos de ingreso (drogas) al país se da por el norte, y esto exige un enfoque serio y sostenido", aseguró.

El ministro elogió los avances del Plan Güemes, una iniciativa provincial respaldada por el gobierno nacional para fortalecer la seguridad en la frontera. "Esto no es solo una demanda histórica de Salta, sino del país entero. Hoy tenemos más de 300 efectivos federales desplegados en la zona, además de recursos de la Policía provincial", señaló. Sin embargo, enfatizó que el desafío es monumental, con "700 kilómetros de frontera terrestre que requieren infraestructura y tecnología".

Solá Usandivaras también criticó los enfoques discontinuos en materia de seguridad nacional. "Hoy se está trabajando en serio. Esto no se trata solo de que no entre droga a Salta, sino de que no entre al país. Pero esto requiere una inversión fuerte en infraestructura y un compromiso a largo plazo. El control de frontera vino para quedarse", sentenció.