Para Antonio Salgado sería un honor ser candidato de Sáenz

En el primer programa de la temporada 2025 de Cara a Cara, con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña, uno de los invitados al debate fue el Dr. Antonio Salgado. Muy reconocido y prestigiado por su desempeño profesional, Salgado fue recientemente homenajeado en la Cámara de Diputados por su trayectoria.

Mario Peña lo presentó como el futuro candidato a Diputado Provincial en una de las listas que representarían al Dr. Gustavo Sáenz.

Al respecto, Salgado se mostró sorprendido por el anuncio, aunque reconoció haber recibido la propuesta directamente desde el propio Gobernador en una conversación "superficial".

"No es algo que pueda decidir yo, tengo que consensuarlo con mi familia", "siempre he pensado que la política no era para mí. Lo sigo pensando. Creo que puedo ser más útil al Gobernador desde afuera y no estando en la legislatura", explicó Salgado.

Si bien aseguró que su lugar en el mundo es el consultorio, también expresó sentirse honrado por la propuesta del Gobernador. "Me honra la postura del señor Gobernador, estoy extremadamente honrado por la propuesta de él", explicó el pediatra.

Al ser consultado por cual sería su rol como Legislador, Salgado no dudó en asegurar que su aporte en la Cámara baja provincial estaría destinada al trabajo en políticas vinculadas a la salud. "Siempre he creído que la salud pública y la salud privada tienen que ir de la mano y no una por un camino y otra por otro", finalizó el Dr. Salgado.