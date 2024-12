Castillo no descarta candidatura y avanza en la construcción de un espacio liberal

En “Vale Todo”, por Aries, el presidente de Recursos Energéticos y Mineros de Salta (REMSa), Alberto Castillo, trazó un balance positivo para la minería en 2024 y dejó abierta la puerta a una posible candidatura en las elecciones del próximo año. “No sé si voy a ser candidato concretamente, pero estoy seguro de que estamos formando un espacio político de derecha liberal, con la participación de varios partidos, incluido el PRO”, declaró Castillo, quien resaltó la importancia de construir un modelo político basado en los principios de libertad y libre mercado.

El dirigente destacó los avances de Salta en el ámbito energético y minero, posicionando a la provincia como un modelo a seguir a nivel nacional. “Provincias como Mendoza nos piden recomendaciones para replicar nuestro sistema de licitaciones. Esto demuestra que Salta no solo se ha transformado en términos de recursos, sino también en institucionalidad y seguridad jurídica”, afirmó. Según Castillo, estas condiciones son clave para atraer inversiones y consolidar el desarrollo económico.

Castillo subrayó la necesidad de que las próximas elecciones reflejen esta transformación provincial. “El legislador no puede estar ajeno a estos cambios. La gente busca personas comprometidas con la gestión, la transparencia y el desarrollo, no solo partidos políticos. Es lo que aprendimos de fenómenos como el de Javier Milei, donde la gente votó por las ideas y no por estructuras partidarias tradicionales”, sostuvo.

En cuanto a la alianza con La Libertad Avanza, el dirigente expresó que su espacio busca alinearse con los principios del gobierno nacional y provincial. “La política no puede quedarse en la ideología. La gente quiere resultados concretos: transparencia, rendición de cuentas y gestión efectiva. Si decido dar el paso, será para trabajar por una Salta más transformada y alineada con estos principios”, concluyó.