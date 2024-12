Macri, a favor de eliminar las PASO en el país, descartó reunión con Caputo

Ni sellar una mini-tregua o principio de acuerdo ni lanzar una contraofensiva. Mauricio Macri cree que aún son lejanas las chances de anudar un pacto con Javier Milei para que Pro y La Libertad Avanza (LLA) confluyan en las próximas elecciones legislativas.

Recluido en el country de Cumelén, en Villa La Angostura, adonde viajó para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia, el presidente de Pro siguió de cerca los anuncios que hizo esta mañana su primo y jefe de gobierno, Jorge Macri, quien confirmó su decisión de desdoblar los comicios porteños en un abierto desafío a la Casa Rosada. El jefe porteño se prepara para la batalla con La Libertad Avanza en el principal bastión político y electoral de Pro.

En el entorno de Macri repiten que apoya la definición de separar las elecciones a legisladores -se votará el próximo 6 de julio-, pero aclaran: “Fue una decisión de Jorge. Mauricio está de acuerdo y acompaña”. Incluso, Macri coincide con el planteo que hizo su primo esta mañana durante la conferencia de prensa en Uspallata: está a favor de quitar las PASO a nivel nacional, un proyecto impulsado por el gobierno de Milei que divide aguas en la cúpula de Pro. “Siempre lo quisimos hacer. En 2017 y en 2019 no pudimos porque no teníamos los votos”, señalan cerca del expresidente.

Hoy, Jorge Macri reveló que habló el jueves con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para manifestarle su aval a la intención de Milei de suprimir las primarias a nivel nacional. Aclaró que su posición es suspenderlas para 2025, donde se eligen legisladores, y no eliminarlas para siempre, como plantea la Casa Rosada.

Es un giro en su postura, ya que hace un par de meses el jefe porteño había dicho que quitar las PASO en el año electoral implicaba un cambio de reglas de juego. Lo que ocurre es que ahora el macrismo requiere juntar 40 votos en la Legislatura -una mayoría especial- para suspender las primarias porteñas, lo que generaría un ahorro de 20.000 millones de pesos. “No está claro que la quita de las PASO nos perjudique si no hay acuerdo con LLA. Podemos evitar la polarización entre el Gobierno y kirchnerismo. La PASO tiende a polarizar, ya nos ocurrió”, argumentan allegados al expresidente.

Después de meses en los que la Ciudad se mantuvo a la defensiva ante los desplantes de los libertarios que responden a Karina Milei en la Legislatura -la votación del presupuesto 2025 y el nuevo Código Urbanístico significó un parteaguas-, Jorge Macri optó por pasar al ataque para intentar recuperar el pulso de la gestión y dar señales de que procura proteger a la Capital de la avanzada de los libertarios. Al desdoblar los comicios, el jefe porteño se anticipa a la negociación entre Pro y LLA por la conformación de las listas a nivel nacional y se alista para someterse a una suerte de plebiscito de su gestión. Ya buscan un candidato de fuste, a sabiendas de que el peronismo podría jugar a Leandro Santoro, que luce competitivo en las encuestas y ya recorrió todos los barrios porteños.

Tensión con Caputo

Macri considera que la decisión de su primo no enturbia las conversaciones con Milei para llegar a un entendimiento con vistas a las legislativas de 2025. Es que el expresidente entiende que el acuerdo sigue lejos de concretarse. “No está pensado para acomodar ni enturbiar la negociación con Milei. Nos apretaba la fecha para convocar en la ciudad”, arguyen en la cúpula de Pro.

Es más: el jefe de Pro descarta la chance de volver a reunirse cara a cara con Santiago Caputo, el poderoso consejero de Milei. “Mauricio no se junta más con Caputo; ya le dio una chance y no hubo resultados. No es un interlocutor válido”, afirman en el círculo de confianza de Macri.

Si bien se encuentra en su refugio en la Patagonia, donde suele veranear Caputo, el jefe de Pro tuvo emisarios durante la conferencia que encabezó Jorge Macri en la sede gubernamental de Parque Patricios. Se trata de Fernando de Andreis, mano derecha del exmandatario, quien ocupa un rol clave en el esquema de comunicación de la Ciudad, y Darío Nieto, jefe de bloque de Vamos por Más en la Legislatura. En el macrismo celebraron el debut de Laura Alonso, extitular de la Oficina Anticorrupción, como vocera institucional de la Ciudad. Fue la encargada, por caso, de replicar las críticas de Patricia Bullrich al desdoblamiento. “Lo de Patricia ya no sorprende”, dicen cerca de Macri, quien habla con frecuencia con Horacio Rodríguez Larreta para conocer sus planes electorales. “Horacio nos dice que no se va de Pro. Este alejamiento de Milei lo tranquiliza. Mauricio habla con todos, salvo con Milei”, grafica un feligrés de Macri.

En 2023, el expresidente había cuestionado la decisión de Larreta de convocar a elecciones concurrentes en la ciudad. “Este caso es diferente. Con la boleta única, sí o sí se iba a votar con dos sistemas diferentes en 2025″, justifican los asesores de Macri.

Es insólito que la Ministra de Seguridad de la Nación se dedique a atacar y cuestionar al Jefe de Gobierno de la Ciudad y a su equipo sin conocer la propuesta que se presentará mañana. Criticar sin conocer no es aceptable.

— Laura Alonso 🇦🇷 (@lauritalonso) December 26, 2024

Mensajes cifrados con Milei

A Macri le sorprendió el mensaje que envió Milei en la entrevista con Forbes. “O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no”, enfatizó el jefe del Estado. El titular de Pro no lo interpretó como un ultimátum hacia él. Presume que fue un mensaje interno para su hermana, Karina, quien se encarga del armado territorial de LLA y comanda la tropa de Pilar Ramírez en la Legislatura porteña, que solo envía señales hostiles hacia Jorge Macri.

En un tuit que escribió desde Cumelén, Macri dijo estar de “de acuerdo” con la invitación del Presidente, pero fijó condiciones: reclamó “cumplir con la palabra”, ser “transparentes” y “cuidar” la república. Dicho de otro modo: Macri antepuso la preservación de las instituciones a la alianza electoral con sus aliados naturales de LLA. Quienes lo frecuentan advierten que intentó enviarle un mensaje a su electorado. “Es importante que nuestros votantes sepan que el apoyo a Milei está y que estamos dispuestos a hacer un acuerdo, pero no compartimos cuestiones institucionales”, retrata un interlocutor habitual de Macri.

En la Casa Rosada no cayó bien el tuit que difundió el expresidente. Creen que redobló la apuesta cuando Milei abrió la puerta a un entendimiento. Además, afirman que las condiciones del eventual acuerdo las fijará el Gobierno en los 24 distritos. “La idea del tuit era que no les guste. El sentido es plantear un acuerdo, pero con límites”, retrata un macrista paladar negro.

Además, los laderos de Macri insisten en que se preparan para competir solos en 2025. “El mensaje de Milei demuestra diferencias entre su hermana y él. El planteo formal que hicieron ellos era ir separados en la ciudad y juntos en la provincia de Buenos Aires”, comenta un alfil de Macri. ¿Planean sostener el esquema de JxC con radicales y lilitos en la Capital? “Es una posibilidad, pero no necesariamente compartiríamos listas. Podemos empujar contra LLA sin alianza formal”, apunta un arquitecto político de Pro.

En su última aparición pública, Macri ratificó su malestar por el “destrato permanente” de la mesa chica de Milei. Y prometió construir una oferta republicana en 2025. En el macrismo especulan que la Casa Rosada no podrá tensar demasiado la cuerda, por más que reconocen que Milei tiene las cartas de ganar por varias razones. No solo amenaza con absorber el electorado de Macri, sino que puede quedarse con la lapicera para el armado de las listas si llega fortalecido a las urnas. “Por más que arrasen en las elecciones, no van a tener mayoría, así que van a tener que hamacarse para conseguir los votos en el Congreso. Es lo mismo que hicimos nosotros”, dicen cerca de Macri. Está claro que el expresidente apuesta a retener su poder de fuego en Diputados. Aspira a renovar un 70% de los cargos que renueva su partido. Así, se jacta, su partido seguirá teniendo un papel gravitante en el Congreso en 2026 como el “garante del cambio” de Milei.

Tras los cruces por la frustrada sesión para tratar la “ficha limpia”, Macri y los suyos vieron con buenos ojos que Milei haya dejado trascender que finalmente desistiría de avanzar por decreto con las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar vacantes en la Corte Suprema de Justicia ante la falta de consensos en el Senado. La negociación con el kirchnerismo sigue empantanada y Pro no está dispuesto a votar a Lijo. “Pareciera que están queriendo hacer los deberes, pero con esta gente [por Milei] nunca se sabe”, afirman cerca de Macri.

