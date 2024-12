Sin respuestas: psicólogos suspenden atención a pacientes del IPS por falta de pago

En diálogo con Aries, Noelia Borda, del área de obras sociales del Colegio de Psicólogos de Salta, confirmó que el 28 de noviembre se suspendieron las prestaciones a pacientes del IPS por falta de pago. “La situación es preocupante porque hablamos de más de 10.000 pacientes afectados en toda la provincia. Esto no solo pone en riesgo la salud mental de la población, sino también el sustento de los profesionales que dependen de estos pagos”, declaró.

Según Borda, la deuda del IPS, a cargo de Gladis Sánchez, data de agosto, y aún no hay certezas sobre el pago de septiembre, que ya está en riesgo. “Todos los meses intentamos negociar para evitar llegar a este punto, pero el incumplimiento de los compromisos ha sido constante. En diciembre, cuando las consultas aumentan significativamente por la sensibilidad de las fiestas, esta situación resulta aún más grave”, enfatizó.

La representante explicó que el retraso en los pagos afecta no solo a los psicólogos, sino también a los pacientes, muchos de los cuales no pueden costear las sesiones de forma particular. “El paciente ya paga todos los meses su obra social. Que ahora tenga que pagar de su bolsillo la terapia en una situación económica tan difícil es injusto e inviable para muchos”, aseguró.

Pese a que los convenios establecen plazos de entre 45 y 60 días para los pagos, Borda indicó que esta demora habitual se ha extendido más allá de lo tolerable. “Pareciera que los convenios solo los cumplimos nosotros. Del otro lado no hay el mismo compromiso. Esperamos que esta situación se resuelva pronto porque cada día de suspensión implica una pérdida enorme para los profesionales y para quienes necesitan atención urgente”, concluyó.