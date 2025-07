Hepatitis A: el país ya superó casi todos los casos registrados en 2024

La hepatitis A, una de las enfermedades hepáticas sumamente contagiosa causada por un virus que causa inflamación del hígado y afecta su funcionamiento, volvió a ocupar un lugar central en la agenda sanitaria nacional.

Durante el primer semestre de 2025 se registraron 69 casos de hepatitis A, con esas cifras, el país alcanzó casi el mismo número que los reportados en todo 2024, cuando se habían confirmado 70 casos de la enfermedad, según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

Este aumento sostenido encendió las alarmas del Ministerio de Salud, que declaró al país en zona de brote y advirtió sobre una curva ascendente que supera los valores esperados para esta época del año.

La doctora Gabriela Poblete (MN 137567), médica infectóloga, patóloga y coordinadora de la Comisión de Hepatitis de la SADI, explicó a Infobae que la alerta actual se vincula con un aumento significativo en la cantidad de casos.

“Veníamos de entre 20 y 55 casos, con un promedio de 31 entre 2019 y 2023. Luego saltamos a 69 en 2024. Y en 2025, ya se superó la cifra registrada el año anterior para esta misma época”, detalló la especialista en enfermedades infecciosas.

El virus de la hepatitis A se contagia por la ingesta de agua o alimentos contaminados con materia fecal o por el contacto estrecho con personas infectadas. No se trata de una enfermedad crónica, como ocurre con la hepatitis B o C, pero puede desencadenar complicaciones graves, especialmente en niños no vacunados. El cuadro más severo es la hepatitis fulminante, que compromete la función hepática de forma repentina y puede derivar en insuficiencia orgánica.

Antes de que la vacuna se incorporara al Calendario Nacional de Vacunación en 2005, el virus de la hepatitis A era la principal causa de insuficiencia hepática fulminante en menores de 10 años en el país. A partir de ese año, la aplicación sistemática de una única dosis a los 12 meses de vida logró modificar el panorama: la tasa de contagios descendió drásticamente y Argentina pasó a ser considerada un país de endemicidad baja.

Sin embargo, desde hace más de una década persisten brotes intermitentes que afectan a adultos jóvenes, en particular varones de entre 20 y 39 años. Los picos se observaron en 2009, 2012, 2014 y 2018. Las cifras de 2025 vuelven a ubicar al país en una situación de riesgo.

Hasta la semana epidemiológica 25, se notificaron 69 casos confirmados por laboratorio. Esta cifra equivale a casi todo el total acumulado en 2024, cuando se habían registrado 70 casos, y supera ampliamente el promedio anual del último quinquenio, que rondaba los 31 casos por año.

En 2021 se había registrado un mínimo de 10 casos, y en 2022 el pico fue de 55. El crecimiento de este año representa un cambio de tendencia.

La distribución geográfica revela que los focos principales se encuentran en la región Centro, con 40 casos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (13), provincia de Buenos Aires (11), Córdoba (11) y Santa Fe (5). En el NOA se notificaron 19: Salta (13), Jujuy (4) y Tucumán (2). También se identificaron casos en Mendoza (2), San Luis (1), Formosa (3), Chubut (2), Río Negro (1) y Neuquén (1).

En cuanto a los grupos etarios, 17 casos corresponden a menores de 20 años, 38 a personas de entre 20 y 39 años y los 14 restantes a mayores de 40 años. El patrón de distribución por sexo repite una tendencia ya observada: la mayoría de los casos se detectaron en varones, con 43 notificaciones en total.

Los datos oficiales indican que la propagación del virus está directamente asociada a condiciones sanitarias deficientes y prácticas de higiene insuficientes. El Ministerio de Salud explicó que “la propagación de esta enfermedad se asocia a condiciones sanitarias deficientes y prácticas de higiene inadecuadas”. También mencionó que en países de ingresos bajos o medios la circulación del virus es frecuente, según criterios de la Organización Mundial de la Salud.

Análisis molecular y novedades virológicas

Entre el 1 de enero y el 6 de junio de este año, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”) recibió muestras de 42 pacientes para caracterizar molecularmente al virus. De ese total, 32 resultaron detectables y permitieron realizar un análisis filogenético detallado sobre la región VP1/2A del genoma viral.

Los resultados muestran que 31 de esas muestras corresponden al subgenotipo IA, pero se agrupan en dos clados diferenciados. El primero incluye muestras de niños y adultos con antecedente de viaje a Bolivia, provenientes de Salta, Formosa, Santa Fe, Jujuy, Buenos Aires y Mendoza.

Estas secuencias se alinean con la variante Wild type GBM del genotipo IA, con una identidad genética del 98 %. El segundo clado incluye casos de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y CABA, en su totalidad varones mayores de edad, de los cuales 13 reportaron antecedentes de relaciones sexuales entre hombres. Estas secuencias coinciden con una variante europea (VRD521_16) vinculada al brote que afectó a hombres que tienen sexo con hombres en Europa en 2016, con una identidad genética superior al 99 %.

Uno de los hallazgos más relevantes corresponde a un paciente extranjero residente en CABA que había viajado a la India. En su muestra se detectó el genotipo IIIA, el primero de este tipo identificado en Argentina, según el laboratorio de referencia. Esta secuencia también está asociada a antecedentes de relaciones sexuales entre hombres.

“Reforzamos la importancia de la derivación oportuna al Laboratorio Nacional de Referencia de muestras de pacientes antiHAV-IgM positivos para realizar la vigilancia molecular”, señalaron desde el equipo técnico. Esta práctica permite detectar rutas de transmisión e introducción de nuevos genotipos, identificar grupos de riesgo, y actuar con rapidez ante eventos que puedan anticipar un brote más amplio.

El informe nacional remarca que “esta vigilancia permite detectar rutas de transmisión e introducción de nuevos genotipos, diferenciar entre casos autóctonos e importados e identificar grupos de riesgo, permitiendo intervenciones eficientes de control y prevención”.

La identificación del genotipo europeo en hombres que tienen sexo con hombres y del genotipo IIIA en un caso importado refuerza la necesidad de intensificar las estrategias de prevención y vigilancia en poblaciones específicas. También pone en evidencia el papel de la vigilancia molecular como herramienta central en salud pública para anticiparse a nuevos escenarios de riesgo.

