Juanfer Quintero envió un mensaje a Fernando Gago luego de su llamado para ir a Boca

El exjugador de River, clave en la consagración de la Academia tras 36 años sin títulos internacionales, agradeció públicamente al actual técnico de Boca por haber confiado en él durante su paso por Racing.

En la conferencia posterior a la histórica victoria de Racing ante Cruzeiro (3-1) en la final de la Copa Sudamericana, Quintero destacó la importancia de Gago en su carrera. "Hoy tengo que agradecerle a Fernando Gago, que me trajo y confió en mí", expresó el colombiano, que fue fundamental en la clasificación a la final del torneo, anotando dos goles en las semifinales ante Corinthians. Además, agradeció a Víctor Blanco, presidente de Racing, por su apoyo durante su estadía en la institución.

Quintero, de 31 años, atravesó un periodo complicado a nivel futbolístico antes de su llegada a Racing, con pasos por Shenzhen de China, Junior de Barranquilla y su regreso a River, donde no logró la regularidad que esperaba. Sin embargo, el llamado de Gago a mediados de 2023 fue un punto de inflexión en su carrera, dándole la oportunidad de mostrar todo su talento en la Academia. Su rendimiento fue clave en la obtención del título internacional, donde se consagró como pieza fundamental.

No obstante, las críticas no faltaron. Durante la Copa Sudamericana, Quintero se tomó un tiempo para responder a quienes lo habían cuestionado, en particular al periodista Flavio Azzaro. En un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta, el colombiano afirmó: "Quiero agradecerles a las personas que me criticaron, porque fueron gasolina para mí". En clara alusión a Azzaro, quien había pedido que no fuera titular en el clásico ante Independiente, Quintero sentenció: "Plata y miedo nunca hemos tenido".