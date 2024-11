Editorial de Cara a Cara: "Milei subió a Cristina al ring"

"¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Cómo se imaginarán ustedes que tenemos pensado abrir el programa de hoy? ¿Hablando de quién? ¿Quién es el hombre del que más se ha hablado durante toda la semana? Tanto para bien como para mal, en muchos casos. Indudablemente la figura internacional fue el Presidente de los argentinos, el señor Milei, tuvo una gran exposición a nivel internacional.

Ahora, claro, cada una de esas presentaciones trae como consecuencia una serie de cosas que se van haciendo, se van firmando, como pactos, como coordinación entre países, cosas que, en definitiva, dicta mucho de desear de lo que el mismo presidente había prometido que iba a hacer y que es lo que está haciendo. Por ejemplo, fue al G-20 y dijo que no iba a firmar nunca algo con Lula. Y, bueno, terminó firmando. Acá se está en una guerra directamente sin cuartel contra la señora Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Y, bueno, por lo que dijo la Justicia, todavía no está confirmado por la Justicia, la Justicia ha salido a decir que para que este fallo se pueda tratar dentro de la Corte, y va a demorar un tiempo porque no está entre las urgencias que la Corte tiene de tratarlo. Por lo tanto, la señora Cristina Fernández de Kirchner todavía no tiene confirmado el fallo. Sin embargo, con un hombre que sí tiene confirmado el fallo, y es un hombre que hace cuatro años atrás trató y casi lo logra de tomar el Capitolio, se ufana de ser uno de sus principales amigos. Quiere decir que él mide con una vara algunos actos delictivos y con otra vara otros actos delictivos. Esto ya es clarito en la figura de Milei.

Yo hace dos semanas atrás, si ustedes siguen el programa, se deben acordar que dije, Milei está haciendo lo imposible por subirla al ring a la señora Cristina Fernández, la está buscando como opositora, los únicos que tenían dudas eran algunos de los radicales, alguna gente del PRO, que esto no lo veían como que era posible. Sin embargo, se ha ido confirmando con el correr de los días que Milei efectivamente, la subió al ring a la señora Cristina. ¿Por qué? Porque cree lo mismo que creía el peronismo antes con respecto a Milei. ¿Qué creía el peronismo hace cuatro años atrás? Que Milei no podía ganar una elección, por lo tanto había que ponerlo en el ring, y bueno, ahora Milei está haciendo el mismo trámite, la está poniendo la señora Cristina Fernández de Kirchner en el ring, pensando que no puede ganar una elección.

Tal vez caigan los dos en el mismo error o no, esto lo sabremos cuando llegue el momento de la elección. Ahora, si hay algo que Milei no deja de hacer, es atacar. O sea, parece que está en sus genes el hecho de siempre tiene que atacar a alguien, más allá que a él le esté yendo muy bien, que se saque fotos con los líderes internacionales más importantes, pero no le alcanza eso, parece que su morbo lo hace reaccionar y cuando está frente a una Cámara, cuando está ante un periodista, se larga con todos. ¿Con qué, fundamentalmente? Con el periodismo. Lo viene reiterando permanentemente, ¿cómo sabrá eso de los sobres o de los ensobrados? ¿Habrá entregado muchos sobres en su carrera política? Porque lo dice con mucha propiedad. Ahora, si él entregó sobres o sabe quién los entregó, ¿no sería mucho más fácil y mucho más decente y mucho más honesto presentarse a la Justicia y decir, este señor es un corrupto, este señor recibe pautas así, este señor recibe así? ¿No sería mucho mejor que estar haciendo este tipo de escándalos durante todo un año, prácticamente? No denunció nunca a ninguno, un solo periodista fue denunciado por él, que fue el señor Dugan, de "Duro de Domar", sencillamente porque, según Milei, le había dicho nazi. Entonces, presentó una demanda diciendo que demuestre que él es nazi. Bueno, cuando llegaron a la instancia de la Justicia, el señor Dugan dijo, yo nunca dije eso, a ver, si usted tiene alguna prueba, demuéstremelo y vamos a ver qué hacemos. ¿Saben qué se arregló? En un pedido, diciendo que nunca había dicho Dugan que era nazi y aceptándolo como válido, eso el señor Milei. Pero nunca más fue a la Justicia. Pero con todas las pruebas que él dice tener, porque también dice si engancho a alguno, si engancho a alguno, ¿no? Quiere decir que no tiene ninguna comprobación de nada. Entonces, vive diciendo este tipo de cosas que, indudablemente, a la gente que es honesta, lo tiene que agraviar esto. ¿Por qué no lo va a agraviar? ¿Por decir su opinión al aire y no consentir la opinión de lo que está diciendo el Presidente? Ahora, yo me pregunto, si las palabras que dice el Presidente, algunos de nosotros, las repetimos con respecto a él, si yo agarro y digo lo que él dice de nosotros, que somos ensobrados, que somos unos hijos de tal, me imagino que vendrá algún fiscal de la Nación y me dirá, señor Peña, a usted le vamos a hacer un Juicio por lo que usted está diciendo del Presidente. Ahora, ¿por qué ninguno de nosotros tendríamos la misma posibilidad ante la justicia que la que puede tener el señor fiscal o algún fiscal tomar nota de esto y decir, señor, venga, siéntese acá y díganos quiénes son los ensobrados y vamos a ver cómo arreglamos la cosa, porque en definitiva esto es una anormalidad del sistema. Bueno, nada de eso se puede, pero eso no es nada.

Esta semana que pasó, salieron los brazos armados de Milei. Y si ustedes escucharon atentamente lo que decía entre las acusaciones de los políticos... hablaba del celular, de lo que significa el celular como arma. El gordo Dan, conocido ya por tuitero, y funcionario del Estado, realmente tiene un poder impresionante ese hombre porque maneja todas las redes y maneja todos los tuiteros del país. Bueno, largaron el brazo armado de Milei. Claro, esto en principio asustó mucho, creo que sigue asustando. Ya no se habla de gente armada. Bueno, él dice que tiene un grupo, está formando un grupo armado de Milei. Después salieron a decir que no, era un grupo armado de celulares. Pero si ustedes escuchan la opinión de Milei con respecto a lo que se puede hacer con un celular, no sé qué es más grave, si un arma o un celular, la verdad que no lo sé. Por suerte un diputado nacional presentó una demanda con respecto a esto. En lo que hemos llegado en nuestro país. Es increíble, en un año que se pueda haber producido semejante cantidad de cosas y se han engendrado semejante cantidad de odios y gentes de este estilo.

De este sistema de vida donde, bueno, están armando la guardia pretoriana del señor Milei.

¿Se acuerdan cuando se hablaba de la época de López Rega, de la triple A? ¿Se acuerdan todo eso de los correntismos? Bueno, esto parece que estamos volviendo a esa época, pero peor. O sea, con mucha más penetración, teniendo en cuenta la cantidad de medios de difusión que hay, no solamente en el país, sino lo que son las redes en el día de hoy, ¿no? Pero si algo le faltaba al presidente, en esta semana, que fue una semana que realmente se subió a un podio imaginario donde cree que es el dueño de las cosas y él resuelve a su antojo y hace lo que quiere, ya avanzó un poquito más dentro de su propio gabinete. ¿Con quién? Con la señora Vicepresidenta de los argentinos. ¿Qué le dijo? Que no tiene ninguna incidencia lo que ella haga en el gobierno. O sea, no tiene ninguna participación dentro del gabinete. Que está en el Senado, es una funcionaria que ha sido elegida con él, pero que no tiene nada que ver. Salió la señora Vicepresidenta a decir, yo creo que no está bien dicho esto, lo trató de disimular, se estaba esperando que en las próximas horas la señora Vicepresidenta de algún mensaje. Pero bueno, si le faltaba pelearse con alguien, era con la propia Vicepresidenta. En nuestro país estamos acostumbrados a las peleas entre el Presidente y la Vicepresidenta. Los que se fueron, no se hablaban tampoco. O sea, Alberto Fernández no se hablaba con Cristina Fernández. Pero de todas maneras no significa que eso sea lo mejor. Tampoco le fue muy bien a Cristina Fernández con Cobos. Ahora, cuidado, me decía alguien hoy. Me dijo la señora Victoria Villarreal, no es Cobos, hay que tener cuidado. Y yo coincido con esa apreciación.

Cuando yo les decía a ustedes que la había subido al ring, Milei a la señora Cristina Fernández de Kirchner, indudablemente que no nos equivocamos en la apreciación, la subió al ring. Ahora, claro, hay que ver cómo quedaron el resto de los partidos políticos. Me parece que Facundo Manes se dio cuenta ahora que, a ver, momentito, acá está la señora Cristina Fernández representando a la izquierda y el señor Milei representando a la derecha. Y nosotros, ¿dónde quedamos? O sea, ¿dónde queda el radicalismo? ¿Dónde queda el PRO? ¿Dónde queda junto por el cambio? ¿Dónde quedan el resto de los partidos políticos? ¿Quedan en la popular? ¿Quedan en la platea? ¿Van a ser de jurado? La verdad que no se sabe. Ahora, ¿quién se lo ganó esto? Y se lo ganaron ellos, seguramente. Porque del momento que le entregaron el país a Macri, porque hay que recordar también que la Unión Cívica Radical, en una convención, participó de una forma directa en la elección, pero no participó en el gobierno de Macri. Sin embargo, le entregaron no solamente el partido, le entregaron el partido y su gente, todas las filiales de la Unión Cívica Radical, pasaron a hacer la identificación de Cambiemos. Ahí empieza esta historia, y esta historia hoy no saben cómo hacer para revertirla.

Se dieron cuenta lo que significan dentro de la política nacional hoy. En el lugar que han caído, el tema es cómo lo van a hacer para revertirlo esto. Porque, en definitiva, ya hay dos lugares instalados, dos partidos. El Partido Justicialista como el Partido de la Libertad. Avanza. Ahora, ¿dónde se va a introducir, junto por el Cambio, la Unión Cívica Radical y el PRO? Esta noche vamos a ver si lo ampliamos un poquito. Vamos a estar con José Gauffín, que es Diputado Provincial del PRO, a ver si nos puede explicar un poquito cómo lo ve él. Esta noche vamos a estar con el ministro de Economía de la provincia. Se siguen haciendo anuncios, hoy se hizo un anuncio muy importante para lo que hace al deporte. Ya lo vamos a escuchar en las palabras de él. Pero también le vamos a preguntar qué pasa con el presupuesto. ¿Salta va a aprobar el presupuesto? Porque la Nación parecería que no tiene ningún interés en que se apruebe el presupuesto y trabajar con el presupuesto del año anterior, que, a su vez, es del año anterior. O sea, estaríamos trabajando con un presupuesto que ya tendría la tercera aplicación. Mire que cambiaron mucho las cosas, ¿no? Pero, sin embargo, no hay todavía posibilidades de que se apruebe el presupuesto. Le vamos a preguntar hoy al ministro de Economía qué pasa con la Nación y qué pasa con la provincia. Porque la Nación no le cumplió nada hasta ahora lo que le prometió al propio gobernador de la provincia y lo que prometió en obras y cosas que iba a invertir. Hasta ahora no se ha visto absolutamente nada".