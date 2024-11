Tras el llamado de River, Otamendi tomó una decisión

Tras el regreso de Marcelo Gallardo y una serie de refuerzos destacados, como Germán Pezzella y Marcos Acuña, los hinchas de River Plate comenzaron a ilusionarse con la posibilidad de un regreso estelar: Nicolás Otamendi, campeón del mundo con la selección argentina. El defensor, de gran trayectoria en Europa con el Benfica, había sido vinculado con el "Millonario", y su amor por el club parecía hacer viable un retorno.

Sin embargo, en las últimas horas, las expectativas de los fanáticos de River se vieron frustradas. Según el periodista Hernán Castillo, en un vivo en su canal de YouTube, Otamendi no llegará a Núñez en el mercado de pases de enero de 2025, como muchos especulaban. "Hasta junio no viene seguro, en enero no viene", afirmó Castillo, despejando las dudas sobre el futuro del defensor.

Esta noticia llegó como un "bombazo" para los hinchas que esperaban ver al central de la selección argentina al lado de Germán Pezzella en la defensa de River. Castillo explicó que, aunque respetaba la información que circulaba, él tenía acceso directo a los detalles sobre los jugadores de la selección, y recalcó que Otamendi no tiene posibilidades de llegar en el primer semestre de 2025. Además, destacó que tanto el fichaje de Pezzella como el de Acuña fueron más fáciles de verificar, y que con Otamendi la situación es diferente.

Con esta confirmación, los hinchas deberán esperar hasta al menos mediados de 2025 para ver si el central regresa al club de sus amores. A pesar de que la posibilidad de un regreso siempre estuvo latente debido a su vínculo con River, ahora los fanáticos tendrán que ajustar sus expectativas, aunque las puertas de Núñez seguirán abiertas para un posible retorno del defensor en el futuro cercano.