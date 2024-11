La noche en el municipio valenciano de Utiel, uno de los más golpeados por la DANA, ha sido dura. Ya un poco antes de entrar en el pueblo el escenario es dantesco. “Parece la guerra, como las imágenes que solemos ver en las películas. Nunca crees que a ti te puede tocar algo así”, cuentan algunos vecinos a Infobae España, que se ha desplazado hasta la Comunidad Valenciana para conocer de primera mano la situación. Y es que aunque en el Mediterráneo están acostumbrados a fenómenos extremos como la gota fría, jamás habían vivido una catástrofe de estas características.

En las calles, por donde no dejan de transitar efectivos de la Guardia Civil, UME, Policía local y Protección Civil y jóvenes cargados con palas para retirar escombros y ayudar allí donde haga falta, hay barro en cada rincón, tanto que las alcantarillas no dan casi abasto, y allá donde se mire hay vehículos destrozados, casas que ya no son un hogar, puertas de garajes arrancadas, muebles inservibles. La poderosa tormenta del martes ha dejado Utiel arrasado, al igual que muchos otros municipios cercanos, algo que contrasta con la normalidad de Valencia, donde el cauce del río Turia, que pasaba por el centro de la ciudad, fue desviado al sur tras la riada de 1957.

Valeriana, una mujer de 73 años que vive en Utiel desde hace seis décadas, no puede olvidar la impotencia con la que miraba el martes desde el balcón cómo el agua se llevaba “todo lo que pillaba a su paso”. Sin luz ni teléfono móvil, contemplaba angustiada cómo el nivel del agua iba subiendo en la planta de abajo, hasta que su hijo Miguel pudo llegar y cortar la puerta del garaje con una radial, de lo contrario, relata, no sabe qué podría haber ocurrido. La pasada noche la han vuelto a pasar limpiando, tirando todo lo que el barro ha dejado inservible y, aunque las pérdidas son cuantiosas, dan gracias por estar vivos. Aun así, se encuentran entre los afortunados: hasta el momento se han confirmado 158 muertos por la DANA y decenas de personas permanecen desaparecidas.

“Ha sido muy duro, no estás preparado para vivir algo así. Desde que vivo aquí jamás había visto algo igual, pero al menos estamos todos bien, mis hijos y nietos”, dice a Infobae España. Su hija Ana está a su lado y se emociona al escucharla. Recuerda cómo todo sucedió “muy rápido” y aún no puede creer lo que ha ocurrido. “Siempre vemos este tipo de desastres en televisión cuando ocurren en otros países lejos de España. Nunca te imaginas que esto te pueda ocurrir a ti y tu familia y que tu pueblo quede destrozado. Esto parece un escenario de guerra, es terrible”, añade mientras sigue ayudando a su madre a retirar escombros. Si hay algo que especialmente agradecen es toda la ayuda que han recibido tanto por parte de amigos y vecinos “como de gente de otros pueblos” que no ha dudado en echar una mano donde más falta hace.

A Reme y Antonio, una pareja que también lleva toda la vida viviendo en este municipio valenciano, la tormenta les pilló separados y al no poder comunicarse, “la angustia fue tremenda”, aseguran. “El río comenzó a crecer y se desbordó, fue todo muy rápido, y de repente todo esto se convirtió en un mar, no se veía nada”, relata la mujer, que también explica cómo las personas mayores se han llevado la peor parte al “no poder defenderse y quedar atrapados” porque “si salían de casa, se ahogaban”. Aún no se sabe cuántas víctimas mortales se ha cobrado la poderosa tormenta, ya que los equipos de rescate siguen teniendo dificultades para acceder a ciertos lugares, pero los vecinos son conscientes de que “va a ser un desastre”.

Por suerte, Reme y Antonio también viven en una vivienda de dos plantas, por lo que la de arriba ha quedado intacta y han salvado muchos enseres. Aun así, han perdido su coche, muebles, libros y ropa, entre otras muchas pertenencias, y temen que la antigua casa de su madre, que falleció el año pasado, haya quedado totalmente destruida.

Utiel, al igual que el resto de municipios gravemente afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana, tardará mucho tiempo en recuperarse y volver a la normalidad y, de momento, sus vecinos y vecinas no podrán quitarse las botas de goma en las que llevan enfundados casi toda la semana. Aún queda hacer balance de todo lo perdido, de las víctimas mortales que se ha llevado la riada, mientras la ayuda oficial aún sigue siendo insuficiente.