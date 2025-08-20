La Unidad Antinarcóticos de Guyana señaló que el país se convirtió en un punto crucial para el contrabando con destino a mercados internacionales en Europa y África Occidental.
Álvaro Uribe quedó en libertad mientras apela una condena de 12 años de prisión
La medida permite al exmandatario de Colombia continuar su defensa mientras se espera la resolución en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá.El Mundo20/08/2025
La justicia ordenó la liberación inmediata del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, mientras apela la condena de 12 años de prisión domiciliaria que recibió por soborno y fraude procesal en un fallo sin precedentes en el país. La orden fue emitida este martes por un tribunal colombiano.
Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, permanecía detenido en una casa de su propiedad en el noroeste del país. AP reportó que sus abogados solicitaron su libertad mediante un mecanismo de amparo.
En la defensa legal, alegaron que en el fallo de primera instancia se vulneraron los derechos de presunción de inocencia, libertad y debido proceso al ordenarse su detención. El expresidente celebró la decisión y agradeció a sus simpatizantes y a Dios. “Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, escribió en su perfil de X.
Los congresistas del Centro Democrático, fundado por Uribe, también celebraron la medida. “Esta enorme injusticia nos la quitaremos de encima”, dijo Gabriel Vallejo, el director del Centro Democrático, en un video difundido a la prensa.
A inicios de agosto, la jueza Sandra Heredia condenó a Uribe Vélez al concluir que instigó a un abogado para que ofreciera dádivas a testigos para que negaran los presuntos vínculos del expresidente con exparamilitares. Pero lo absolvió por el presunto soborno a una exfiscal condenada por corrupción.
Heredia justificó la orden de detención domiciliaria por las “estrategias dilatorias” desplegadas en el juicio por la defensa del expresidente y advirtió que le “resulta fácil” abandonar el país para “eludir la sanción impuesta”. Sin embargo, el tribunal que lo liberó consideró que Uribe no tenía antecedentes penales y tuvo un buen comportamiento durante el juicio al que acudió voluntariamente.
El fallo fue apelado por la defensa del exmandatario, quien siempre se ha declarado inocente. Será el Tribunal Superior de Bogotá el encargado de decidir sobre el caso en segunda instancia.
Con información de TN
El dictador Nicolás Maduro suma esta medida al despliegue de 4,5 millones de milicianos como respuesta al envío de barcos de EEUU al Caribe para combatir el narcotráfico.
Bloquearon la calle para exigir soluciones ante cortes prolongados que afectan a miles de familias, mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia violaciones a los derechos fundamentales.
Ernesto Barajas, con más de 4 millones de oyentes en Spotify, fue atacado por dos hombres en motocicleta.
La Justicia las condenó a 12 años de prisión por racismo. También deberán pagar una indemnización millonaria por humillar a las víctimas en un video que viralizaron en redes sociales.
Los presidentes de Rusia y Ucrania parecen dispuestos a celebrar una cumbre de paz. Rusia puso condiciones y sugirió a Moscú como sede pese a la desconfianza del presidente francés y sus pares europeos.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.
Zonda en Salta: investigan la muerte de un motociclista al lado del Martearena
Un joven motociclista murió en la calle lateral del estadio y una joven fue trasladada en código rojo. Investigan si fue impactado por un arco de hierro que cayó por el viento.
Se registraron daños en techos de viviendas, voladuras de chapas, caída de árboles y de postes de tendido eléctrico, entre otros hechos ocasionados por las condiciones climáticas de esta madrugada.
La Justicia anuló el veto la ley de Emergencia en Discapacidad: análisis jurídico de la Dra. Toyos
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.