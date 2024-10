Dengue en Salta: Tras las primeras lluvias y por la proliferación del mosquito, hospital tuvo que fumigar

El gerente del Hospital San Vicente de Paul de Orán, Fabián Valenzuela Pérez, aseguró que ya están trabajando intensamente para prevenir el dengue ante las previsiones de un aumento de casos durante el verano. “La única lucha que tenemos contra el dengue es la erradicación del mosquito. Si no hay mosquito, no hay dengue”, declaró Valenzuela, quien enfatizó la necesidad de que la comunidad participe activamente en la eliminación de criaderos en sus hogares.

El hospital ha estado colaborando con el municipio, instituciones educativas y autoridades de Bolivia para llevar a cabo tareas de descacharrado en ambos lados de la frontera. Valenzuela explicó que aunque se han tomado medidas preventivas, la reproducción del mosquito sigue siendo un problema. “Nos sorprendió la cantidad de mosquitos que proliferaron en el hospital tras las primeras lluvias, y tuvimos que hacer fumigación”, mencionó, destacando la gravedad de la situación.

Respecto a la vacuna contra el dengue, Valenzuela aclaró que no es una solución definitiva. “La vacuna no impide que el mosquito te pique. Lo que hace es evitar que la infección evolucione a su fase más grave. Es una medida de protección, pero no sustituye a la prevención”, señaló. Añadió que el acceso a la vacuna está limitado debido a la alta demanda global y que en Salta solo se cuenta con un stock acotado.

Finalmente, el gerente hizo un llamado a la responsabilidad social. “Cada uno debe cuidar su entorno. Si seguimos acumulando cacharros y agua estancada, el mosquito se reproducirá. Este problema requiere el compromiso de todos, porque si un familiar se infecta, puede correr un riesgo grave, incluso mortal”, concluyó Valenzuela, instando a la comunidad a tomar conciencia y actuar antes de que el dengue se convierta en una emergencia de salud pública.