El médico infectólogo Antonio Salgado en diálogo con Aries lanzó una seria advertencia sobre el inminente brote histórico de dengue que afectará a Argentina este verano, afirmando que la situación será mucho más grave que en años anteriores. “El dengue ha ido creciendo de manera exponencial año tras año, y este verano va a estar muy complicado, mucho más que el anterior”, expresó Salgado, destacando que el brote de la temporada 2023-2024 podría ser superado.

En sintonía, el especialista señaló que, como consecuencia del brote del pasado año, más del 70% de la población tiene anticuerpos para un serotipo, pasando por infección pero no por la enfermedad.

A la gravedad de la situación se suma un problema aún más alarmante: la falta de vacunas disponibles para enfrentar el brote. Según Salgado, la escasez se debe a que el gobierno de Javier Milei atacó al único laboratorio productor en el mundo, lo que provocó que gran parte de la producción se desviara hacia Brasil. “El gobierno nacional dijo que la vacuna no servía, que no había estudios que avalaran su eficacia, y esa decisión nos dejó sin stock”, explicó el especialista. “El año pasado se podía comprar la vacuna Takeda, que es el único laboratorio productor del mundo de la vacuna contra el dengue. No hay otra opción”, agregó.

Salgado también señaló que la vacuna contra el dengue es segura y eficaz, con una duración de cinco años, a diferencia de otras vacunas que requieren dosis anuales. "Es una vacuna segura, pero ahora prácticamente toda la producción se está destinando a Brasil, mientras que en Argentina apenas llegaron 20.000 dosis”, criticó el infectólogo. En tal sentido, sumó reproches a la administración nacional libertaria por el envío de 6.000 vacunas a Salta - siendo una provincia endémica con la circulación de cuatro serotipos probables -. “Es lo mismo que nada”, cuestionó.

"Este verano será muy complicado, y con la falta de vacunas la carga de enfermedad será aún mayor", concluyó el especialista.