Pablo Outes: “Salta tenía 10 convenios para obras y Nación no cumplió ninguna”

“No hay claridad con lo que quiere hacer, es un presidente muy agresivo y, es verdad, Milei no le miente a los argentinos cuando dice que no cree en las obras públicas. Salta tenía 10 convenios firmados para obras públicas que iban a impulsar a la provincia y no se hizo ninguna, están todas paradas y sin la realización de esas obras, Salta va a quedar desvinculada de Argentina” explico el diputado nacional por Salta, Pablo Outes.

En Agenda Abierta, con la conducción de Daniel Gutiérrez, el diputado nacional continuó diciendo que “el futuro es preocupante” y aseguró que el estado nacional toma una postura distante, donde no se escuchan los pedidos del interior y se corre totalmente de la función de educación y social que, años atrás, se trabajaba.

“Milei no habla de déficit para equipamiento y armamento, no tiene problema en dar mayor cantidad de fondos para las agencias de inteligencia pero necesitamos un estado más abarcativo” sostuvo Outes.

En ese sentido, el diputado se refirió al Pacto de Güemes, donde gobernadores del norte le planteaban sus necesidades pero que no habría sido tomado en cuenta por el primer mandatario y afirmó que “Milei viene precalificando todo y califica a todos los gobiernos y funcionarios de casta pero no todos son malos, hay gobernantes y universidades buenas”.

Además, “Milei es producto de una sociedad cansada de la corrupción y del regalar plata pero no veo que la justicia empiece a funcionar. Habla mucho pero no hace nada” sentenció.

Respecto al veto de la ley de financiamiento universitario, el diputado nacional sostuvo que “hay una situación gris pero espero que a mediano plazo se defina. El presidente dice que hay un presupuesto razonable y que no hay de donde más sacar”.