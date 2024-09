"Hay muchos jueces federales que tienen relaciones umbilicales con el narcotráfico"

El fiscal federal Carlos Amad, en Cara a Cara con Mario Peña, se refirió al terrible flagelo del narcotráfico en la provincia, y disparó, entre otras cuestiones, contra el condenado exjuez Carlos Reynoso, a quien sindicó como clave para el arraigo de las modalidades delictivas narco en Salta en los últimos años, aunque también, sin dar nombres, reconoció que el polémico exmagistrado no es el único en facilitar la inserción del crimen organizado en las fronteras.

"Reynoso pudo haber hecho muchísimo, y no hizo nada. Que hayan estas organizaciones criminales tienen mucho que ver con su inacción. Yo llevo muchos años de fiscal, he sido amenazado, me han dejado balas, me han roto el auto, han entrado a mi casa, abrieron mi computadora, me robaron cosas, me han dejado 'cartitas de amor' (sic). Todo el mundo sabe dónde vivo, y yo ando sin custodia. Y estamos investigando con mi equipo a organizaciones criminales", expresó el fiscal.

Sin embargo, reconoció que "los controles se han relajado durante un tiempo largo. Ahora volvieron a implantarse controles más férreos. Antes estaba devastado el sistema de inteligencia, el sistema carcelario. Hay muchas cosas que se corrigieron, otras hay que mejorar y profundizar. No se combate en narcotráfico sin inteligencia. Nuestras fronteras son un colador, y eso pasa porque está todo relajado. Somos un país de tráfico de drogas, tenemos una hidrovía que nadie controla", describió.

"Trabajo todos los días para que el problema del narcotráfico no llegue a escalas como Rosario. Reynoso no es el único. Hay muchos jueces federales en estos tiempos modernos, que fueron sospechados, destituidos, encarcelados, juzgados y condenados por tener relaciones umbilicales con el narcotráfico, y eso es grave. El Estado invierte demasiado en nosotros, como para que nosotros nos vendamos por el pancho y la coca. A nosotros nos pagan muy bien como para que venga un cualquiera a ofrecernos dinero para que le demos pase libre, o para que hagamos alguna cosa que sea reñida con la ley. Y eso es una barbaridad", exclamó Amad.